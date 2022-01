Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije slovenski nogometni prvoligaši so v sredo odleteli na zanje že tradicionalne zimske priprave v Turčijo: Maribor, Celje in Mura.

Za NK Maribor bo zimska baza Belek. V Turčiji ostajajo do konca januarja. Trenerski štab je s sabo vzel 27 nogometašev. Doma sta ostala poškodovana Aleks Pihler in Andrej Kotnik (delatata po individualnem programu), Rok Kronaveter se jim bo pridružil pozneje (stik z okuženo osebo), v Turčiji pa bodo pozdravili tudi svojo novo okrepitev. To je nekdanji član Olimpije, Đorđe Ivanović. Šestindvajsetletni krilni napadalec je jeseni igral za beloruski Soligorsk, v prejšnji sezoni pa je na 34ih tekmah prve lige za Olimpijo zabil 11 golov.

Misija Antalya se začenja... ✈️



Po dveh tednih treningov v Celju so z istim letom v Belek odleteli tudi nogometaši Celja. Simon Rožman jih je s sabo vzel 28. Tretji klub na letalu, ki je v sredo dopoldne vzletelo z letališča Maribor, pa je Mura, ki ima prav tako za priprave v Beleku 28 nogometašev.