Vrhovec je bil vrsto let stalni član zvezne vrste vijoličastih, klubu pa se je pridružil poleti 2016, z Mariborčani osvojil naslov dveh državnih prvakov (2017, 2019), v sezoni 2017/18 pa zaigral tudi v skupinskem delu lige prvakov. Za vijolice je v vseh tekmovanjih odigral 191 tekem in dosegel devet golov.

Vedno si je želel zaigrati v tujini

"Klub in mesto sta mi dala vse, kar sem si kadarkoli želel. Glede kariere in zasebnega življenja. Tukaj sem doživel najlepše nogometne trenutke, od Lige prvakov do naslova prvaka. Tukaj sem si ustvaril družino, dom. Oba otroka sta rojena v Mariboru, mesto mi je dalo veliko prijateljev. Ni se bilo lahko odločiti za odhod, a začutil sem, da je prišel čas v karieri, ko bi lahko preizkusil tisto, kar me je že dolgo mučilo in sem si vedno želel − zaigrati v tujini. Vesel sem, da smo s klubom dosegli dogovor in da smo se razšli v prijateljskih odnosih," je za klubsko spletno stran povedal 29-letnik.

"Imeti igralca, ki je z mislimi drugje v zadnjih mesecih pogodbe in da potem odide kot prost igralec, ne bi bilo sprejemljivo," je ob tem povedal Marko Šuler. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Imeti igralca, ki je z mislimi drugje, ne bi bilo sprejemljivo"

"Dejstvo je, da je bila ideja drugačna, toda Blaž je želel nov izziv, igranje v tujini. Pri tem smo iskali nekakšno vmesno rešitev, ki bi bila sprejemljiva tako za klub kot za igralca. Blaž je dobil dobro finančno ponudbo, zato smo kot klub dosegli sporazum o ustreznem nadomestilu. Imeti igralca, ki je z mislimi drugje v zadnjih mesecih pogodbe in da potem odide kot prost igralec, ne bi bilo sprejemljivo. Sklenjen je bil dogovor in Blaž odhaja, klub pa je prejel odškodnino. Kratkoročno smo predvideli rešitve znotraj kadra, a bomo kar aktivni v prihodnjih dneh. Ne bomo pa šli zaletavo v takojšnje iskanje zamenjave, saj je trg preplavljen z igralci, ki so kakovostni in finančno dosegljivi. Prestopni rok se šele začenja, lahko se zgodi marsikaj," pa je odhod komentiral športni direktor Marko Šuler.

