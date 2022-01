Požeg Vancaš ni več član Maribora

"Vesel sem, da sem bil del največjega kluba v svoji državi. Zahvaljujem se vsem v klubu, v teh dveh letih in pol sem se imel zelo lepo. Družinski, a profesionalni odnosi s spoštovanjem in podporo res krasijo ta klub. Vsem želim veliko zdravja, sreče in čim več zmag tudi v prihodnje, na vseh področjih. Vsak igralec, ki med kariero obleče dres Maribora, pomni to obdobje kot res nekaj posebnega, kar ti ostane za zmeraj v spominu. Navijači, hvala tudi vam za podporo, ostanite še naprej motor kluba," je za spletno stran Maribora dejal Požeg Vancaš, ki je za vijolične zbral 93 nastopov in 17 golov.

"Po napovedih je namen čim hitreje sestaviti kadrovski mozaik za nadaljevanje sezone, a hkrati pripravljamo tudi dolgoročnejše načrte. Naše vrste zapušča Rudi Požeg Vancaš. Pogodba, ki bi potekla ob koncu sezone, je sporazumno prekinjena. Obojestransko smo prišli do dogovora o zaključku sodelovanja. Glede na korektnost in profesionalen odnos med celotnim obdobjem se Rudiju zahvaljujemo za prispevek v dveh letih in pol skupnega sodelovanja mu ter želimo obilo sreče na nadaljnji poti v tujini, kar je bila tudi njegova želja, ki jo je izrazil ob iskanju novega izziva," pa je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Černomorec je trenutno 13. v 16-članski ukrajinski ligi, kjer igrata tudi Benjamin Verbič za kijevski Dinamo in Matija Rom za Kolos Kovalivko.

