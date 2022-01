Zgodovinski prihod pri Mariboru, slovo suspendiranega branilca

Mariborski klub je odprl vrata prvemu zimskemu novincu, kar se tiče igralcev. Pred tem sta se strokovnemu štabu pridružila pomočnik trenerja Željko Filipović in analitik Mario Milanič, igralski zasedbi pa se je pridružil 25-letni švedski branilec Max Watson. Športni direktor Marko Šuler je prejšnji teden napovedal, da se bodo vijolice v zimskem prestopnem roku okrepile z vsaj dvema nogometašema.

Prvi novinec v zimskem prestopnem roku bo prvi Šved doslej v vijoličastem: Max Watson, dobrodošel v Ljudskem vrtu!



Dres s št. 20, pogodba do 2024.



➡️ https://t.co/JEorL0DAw9#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokZima2022 pic.twitter.com/GawagesEfT — NK Maribor (@nkmaribor) January 11, 2022

Maribor je za začetek poiskal menjavo za Roberta Voloderja, ki se spogleduje z odhodom in bi lahko nadaljeval kariero v ligi MLS.

Za Mjällby AIF je Watson, ki bo 3. februarja dopolnil 26 let, v zadnjih dveh sezonah odigral 50 tekem v prvoligaški konkurenci, po izteku pogodbe pa prihaja v Ljudski vrt s statusom prostega igralca. Pred tem je tri zaporedne sezone igral v drugi švedski ligi za Mjällby AIF, Jönköpings Södra IF in za Norrby IF, v 2022 pa začenja novo zgodbo z velikim motivom. Foto: Guliverimage

"Morali smo se odzvati. Iskali smo nekoga, ki bi z izkušnjami, predvsem pa s stanovitnostjo v igri pomenil okrepitev na štoperskem položaju. Max Watson je v zahtevni švedski ligi redno igral in tudi značajsko ustreza našim merilom. V njegovem primeru je šlo za trenutek, ki ga je bilo vredno izkoristiti. V realnih razmerah bi si takšnega igralca težko privoščili, po želenem razpletu pa nam je uspelo pripeljati fanta, ki je lahko dodana vrednost ekipi, tako na igrišču kot ob igrišču. Pomembno je, da je šlo za obojestransko veliko željo, saj smo imeli podobne cilje. Max pozna Maribor, seznanjen je s tukajšnjimi zahtevami. Želi si osvajanja lovorik, igranja v Evropi in verjamem, da lahko skupaj izpišemo uspešno zgodbo," je o Skandinavcu, ki se bo danes pridružil treningom vijolic, s svojim prihodom pa ni bremenil mariborske blagajne, saj je prišel kot prost igralec, povedal 38-letni Korošec.

Slovo Ilije Martinovića Ilija Martinović ni več član NK Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je postal bogatejši za 25-letnega Šveda, Ljudski vrt pa je zapustil dve leti starejši Črnogorec Ilija Martinović. "Kar se je zgodilo pred koncem jesenskega dela, je nedopustno. Sam v dvajsetih nogometnih letih še nisem doživel, da kdo izmed igralcev pred zaključkom sezone odide domov na lastno pest. Tovrstne zadeve so nesprejemljive in Ilija je do nadaljnjega na stranskem tiru," je o razlogih, zakaj je bil suspendiran, spregovoril Šuler. Črnogorec, ki se je pred prihodom v Maribor dokazoval pri Aluminiju, je tako v leto 2022 vstopil kot suspendiran nogometaš, zdaj pa zapušča Maribor. S klubom je bil sklenjen dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe. Vijol’čni prestopni rok: prvo poglavje povezano z odhodom. Ilija Martinović ni več član @nkmaribor, sklenjen dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe.



Ilija, hvala za skupne trenutke in srečno na nadaljnji poti!#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokZima2022 pic.twitter.com/D5PUsgpTzQ — NK Maribor (@nkmaribor) January 11, 2022

Šveda je prepričal ambiciozen projekt

Na Švedskem je nazadnje nosil dres s številko 4, pri Mariboru pa bo nosil številko 20. Foto: Guliverimage Mariborčani so lani iz Evrope izpadli ravno proti švedskemu klubu (Hammarby), pri katerem je nato nadaljeval kariero eden najboljših napadalcev 1. SNL Aljoša Matko, s Švedsko je imel v bližnji preteklosti opraviti tudi nekdanji vratar vijolic Nino Irgolič, zdaj pa bo vijolični dres v slovenskem prvenstvu nosil 25-letni Šved.

"Prvi vtisi so odlični. Vem, kam prihajam. Priložnost, da pridem v klub, ki se bori za vrh lestvice in omogoča možnost igranja v evropskem pokalnem tekmovanju, je zame pomenila pravšnji izziv. Prepričal me je ambiciozen projekt, ob prihodu sem se le še dodatno prepričal o podobi kluba na visoki organizacijski ravni in z nestrpnostjo pričakujem začetek nove zgodbe," je ob prihodu dejal Watson, ki se je vpisal v zgodovino kot prvi švedski nogometaš v dresu NK Maribor.

Od rokometaša do nogometaša

Njegov oče je Anglež, mama pa Švedinja. "Oče se je preselil na Švedsko, ko je bil star 18 let. Tam je dlje, kot je živel v Angliji, tako da se že počuti kot Šved. Kot otrok sem treniral tudi rokomet, a je hitro prevladala želja po nogometu. Na razvojni poti je veliko pomenilo spoznanje, da sem redno igral, nabiral izkušnje in verjamem, da lahko pomagam Mariboru pri uresničitvi ciljev. Imam en mesec za prilagajanje na novo okolje, veseli me, da se bom že v zgodnji fazi priprav pridružil moštvu, in storil bom vse, da bom do začetka prvenstva v želenem stanju," je še povedal branilec, ki bo pri Mariboru nastopal s številko 20.

Šved bo danes opravil prvi trening v Mariboru. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Prvič bi lahko nastopil konec tedna, ko se bodo Mariborčani v uvodnem pripravljalnem srečanju pomerili z drugoligaškim jesenskim podprvakom Triglavom.