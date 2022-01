Velika zimska okrepitev NK Maribor

Željko Filipović je imel pestro, nepredvidljivo in z lovorikami posijano nogometno kariero. Še danes ga boli, kako so se ga znebili pri Olimpiji, v Mariboru je predstavljal avtoriteto v slačilnici in dodano vrednost na igrišču, v Belorusiji sodeloval z legendarnim Diegom Armandom Maradono, v Belgiji zaman pričakoval klic Srečka Katanca, v Srbiji postal žrtev fizičnega prepira, nato pa pri 31 letih presodil, da ima vsega dovolj. Lani je trenerske izkušnje nabiral pri ljubljanski Svobodi, od začetka leta 2022 pa je pomočnik trenerja NK Maribor.

Jesenski nogometni prvaki iz Maribora so se ob vstopu v novo leto okrepili. Ne še igralsko, to bi se lahko zgodilo zelo kmalu, saj športni direktor Marko Šuler napoveduje (vsaj) dva prihoda, ampak v trenerskem smislu. Trenerju Radovanu Karanoviću je priskočil na pomoč Željko Filipović, stari znanec Ljudskega vrta , ki bi lahko s svojim značajem, avtoriteto in izkušnjami še kako pomagal igralcem.

Mariborski klub s prihodom Željka Filipovića nadaljuje trend vračanja zaslužnih igralcev, ki so v bližnji preteklosti vijolicam pomagali do odmevnih uspehov. Tako doma kot tudi v Evropi. S tem želijo 15-kratni državni prvaki učvrstiti DNK mariborskega kluba, ki se je v zadnjih sezonah, ob odhodih nekaterih še kako prepoznavnih členov trofejnega "Zahovićevega" obdobja, porazgubil. Vodstvo kluba je tako v zadnjem letu odprlo vrata nekaterim nekdanjim igralcem, ki so na zelenici predstavljali dodano vrednost in se vtisnili v srca navijačev, hkrati pa s svojimi razmišljanji in dejanji predstavljali vzor mlajšim.

Željko Filipović pri Mariboru sodeluje tudi z legendarnim kapetanom Marcosom Tavaresom, s katerim sta skupaj na igrišču izkusila marsikaj lepega. Brazilec s slovenskim srcem bo po koncu sezone pomahal v slovo in se posvetil novim izzivom v življenju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Z vprašanji kadrovske politike se tako pri NK Maribor v vlogi športnega direktorja že skoraj leto dni ubada Marko Šuler. Kmalu po njegovem prihodu se je v Ljudski vrt vrnil Aleš Mertelj, še eden izmed nekdanjih slovenskih reprezentantov, ki so vrsto let uspešno nosili dres vijolic. Marljivi Gorenjec je postal tehnični vodja, se vrnil na klop Maribora, kjer pomaga trenerju, z bogatimi izkušnjami pa tudi igralcem. Po novem pa mu družbo dela še nekdanji soigralec, s katerim je v preteklosti osvojil ogromno lovorik. V mesto ob Dravi se je vrnil Željko Filipović, ki je nogometne čevlje obesil na klin že kmalu po prehodu v četrto desetletje, zdaj pa se že nekaj časa dokazuje kot trener.

Pri Olimpiji so se ga znebili kot psa

Željko Filipović je uvodne prvoligaške korake v Sloveniji storil pri Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar Trenersko žilico je v njem prebudil Zoran Zeljković, zdajšnji trener jesenskega podprvaka Kopra, s katerim sta predlani za kratek čas sodelovala pri Krki. Usoda je hotela, da se bosta to pomlad srečevala v drugačnih vlogah, saj sta postala neposredna tekmeca za naslov državnega prvaka v 1. SNL!

33-letni Ljubljančan, ki se lahko pohvali s pestro nogometno kariero, v kateri je doživel marsikaj lepega, a tudi manj prijetnega, je nato prevzel vodenje viškega tretjeligaša Svobode. V projekt je vstopil poln zagnanosti in energije, a se zgodba ni razpletla po njegovih željah. Pred nekaj meseci je prekinil sodelovanje z ljubljanskim klubom, nato pa dočakal ponudbo, ki je ni mogel zavrniti. Prišla je iz Maribora, kluba, kjer se je uveljavil kot nogometaš in postal članski reprezentant.

Lani nam je v obsežnem intervjuju predstavil svojo nogometno pot, v kateri je enega največjih razočaranj doživel pri Olimpiji. Ravno pri klubu, proti kateremu bo Maribor vstopil v spomladanski del, Slovenija pa 12. februarja uživala v lepotah in čaru večnega derbija.

"Nihče ne ve prave zgodbe o tem, da smo bili izgnani iz Olimpije. Da so se nas znebili kot psov. Vse ljubljanske otroke, ki smo žogo brcali po ljubljanskih klubih ali v okolici, so odslovili," nam je lani potožil, kako se mu je pred davnimi leti v zeleno-belem dresu godila krivica.

Pri Mariboru sta znova združila moči z Markom Šulerjem. Včasih sta sodelovala kot igralca, zdaj sta pomočnik trenerja in športni direktor. Foto: Reuters

Če mu v rojstnem mestu kot mlademu zveznemu igralcu ni bilo postlano z rožicami, pa mu je Maribor pozneje ponudil konkretno priložnost in ga popeljal med zvezde. Postal je eden najpomembnejših nogometašev vijolic prejšnjega desetletja, o čemer priča tudi statistika. Zbral je 215 nastopov, več od njega jih je v prejšnjem desetletju (od 2011 do 2020) vknjižilo le pet igralcev. Lahko se pohvali tudi z bogatimi izkušnjami iz Evrope, kjer je barve Maribora branil na 47 tekmah. Na večni klubski lestvici je tako na visokem šestem mestu.

"Vodstvo je lastnost, ki jo imaš ali pa ne"

V tujini se je preizkusil v številnih državah, dve leti se je dokazoval v dresu belgijskega prvoligaša Mechelen. Foto: Guliver Image Trenerje, soigralce in navijače je najbolj očaral z zmagovalno miselnostjo, predanostjo, borbenostjo. Del tega bo skušal zdaj kot pomočnik glavnega stratega Radovana Karanovića, ki ga je pred leti v klubu srečeval pri njegovem delu z mlajšimi selekcijami, prenesti na zdajšnjo igralsko zasedbo Maribora. Vijolice imajo le en cilj. Zadržati prvo mesto in prekiniti nekajletno sušo z lovorikami, ki jih niso osvojile že skoraj tri leta.

"Tisti, ki me zares poznajo, vedo, da sem pozitivna, tekmovalna oseba, ki nobene stvari ne prepušča naključju," pravi o sebi. Kot nogometaš je izstopal v slačilnici. Soigralci so ga zelo spoštovati. "Vodstvo je lastnost, ki jo imaš ali pa ne. Mariborčani so jo v meni samo še nadgradili. Živel sem za rezultate Maribora, ker so mi omogočili vse, in jim na ta način vračal. Bili smo lepa celota. Bili smo nogometna družina, v kateri se je točno vedelo, kaj kdo dela. Zato ni bilo naključje, da so se ponavljali tako vrhunski rezultati. Živeli smo svoje sanje. Bilo je prelepo," nam je povedal lani, iz omenjenih besed pa ni težko razbrati, s kakšnim zadovoljstvom se je vrnil na Štajersko, kjer lahko znova sodeluje z nekaterimi nekdanjimi soigralci in pomaga Mariboru, da si povrne v zadnjih letih izgubljeni primat v 1. SNL.

V pogovoru z Rokom Kronavetrom, s katerim si delita podobni izkušnji, saj sta oba nosila dres tako Olimpije kot tudi Maribora. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Željko dobro pozna zahteve Maribora, značajsko ustreza zgodbi. Izrazil je veliko vnemo, željo po delu in energijo. To je tisto, kar iščemo in želimo prenesti na fante," je ob vrnitvi še enega nekdanjega slovenskega reprezentanta v Ljudski vrt, kjer nogometaši v uvodnem delu priprav na spomladanski del trenirajo na igrišču z umetno travnato podlago, povedal njegov nekdanji soigralec, zdaj pa športni direktor Šuler.

Karanović: Dobrodošla okrepitev za strokovni štab

Filipović je v Mariboru združil moči tudi z nekdanjim soigralcem Alešem Mertljem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Mariborčani so priprave na spomladanski del prvenstva, v katerem bodo branili vodilni položaj, začeli prejšnji torek. Trener Karanović je zadovoljen z opravljenim, vesel je tudi razširitve trenerskega štaba, ko sta se mu pridružila Filipović in še eden izmed povratnikov, analitik Mario Milanič, sin nekdanjega trenerja Darka Milaniča.

"Prinašata znanje in novo energijo, ob povečanem obsegu dela ter zahtevah, ki so pred nami, pa dobrodošlo okrepitev za strokovni štab," sporoča 53-letni strateg, rojen v BiH (Drvar), ki je svojo športno in življenjsko srečo našel v Sloveniji. "Standardi so namreč visoki, ne samo na igrišču, ampak tudi ob igrišču. V tem pogledu smo dobili veliko pomoč. Sem optimist, pričakujem dobre priprave," dodaja Karanović.

Najprej proti Triglavu, nato odhajajo v Turčijo

33-letni Ljubljančan je obrnil nov list v nogometni karieri. Jeseni je vodil Svobodo v tretji ligi, zdaj bo skušal Mariboru pomagati do naslova državnega prvaka. Foto: Ana Kovač Njegovi izbranci se bodo konec tedna prvič predstavili na pripravljalni tekmi, pomerili se bodo z jesenskim drugoligaškim podprvakom Triglavom, za katerega nastopa tudi nekdanji as Maribora Dare Vršič, nato pa se bodo odpravili v Turčijo, kjer jih čakajo štiri prijateljske preizkušnje.

Pomerili se bodo z avstrijskim Laskom, ki je blestel v skupinskem delu konferenčne lige, kjer je osvojil kar 16 od mogočih 18 točk, srbskim prvakom Crveno zvezdo, ki je navduševal v skupinskem delu evropske lige, kjer se je kot zmagovalec skupine uvrstil med najboljših 16, še enim beograjskim prvoligašem Voždovcem, in bolgarskim velikanom Levskijem iz Sofije, ki ga je v preteklosti treniral tudi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović.

Mariborčane pred začetkom spomladanskega dela, ki se bo začel z atraktivnim večnim derbijem v Stožicah, čaka še generalka, obračun s Celjani (5. februar), ki jih po novem vodi nekdanji strateg vijolic Simon Rožman.