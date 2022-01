Mura pripeljala dva nova nogometaša, novosti tudi pri Kopru in Olimpiji

Slovenski državni nogometni prvak Mura je v svoje vrste pripeljal novi okrepitvi. Kot poroča spletna stran kluba, sta nova člana črno-belih Jan Đapo in Tarik Bagola. Prvi je podpisal pogodbo do konca leta 2024, drugi pa do konca junija 2025. O kadrovskih novostih poročajo tudi iz Kopra in Olimpije.

Oba novinca pri Muri sta v tej sezoni stalno igrala v drugoligaški druščini. Jan Đapo je bil član novomeške Krke, kjer je letos odigral 16 tekem v prvenstvu in eno v pokalnem tekmovanju, ob tem pa je dosegel en zadetek.

Levi bočni branilec, ki bo letos dopolnil 20 let, bo poleti zaostril konkurenco na levi strani obrambe, v mlajših selekcijah pa je branil tudi barve Brežic in Krškega. Do konca letošnje sezone bo ostal na posoji v Krki, poleti pa se bo preselil v Fazanerijo.

Tarik Bagola, ki igra na mestu centralnega branilca, je letos branil barve Krškega, kjer je v 16 tekmah zbral prav vse igralne minute, ob tem pa je prispeval tudi eno asistenco.

V mlajših selekcijah je bil član Mure in Veržeja, od tam je pozneje prestopil v ljubljansko Olimpijo. Tam je bil član kadetske in mladinske selekcije, pred začetkom letošnje sezone pa je prestopil v Krško.

Koper in Olimpija s kadrovskimi novostmi

Tudi Koper, ki po jesenskem delu Prve lige Telemach zaseda drugo mesto na lestvici, je na družbenih omrežjih objavil nekaj kadrovskih novosti. Kot so na Facebooku zapisali pri Kopru, so pogodbe podaljšali Matej Palčič, Ivan Borna Jelić Balta in Žan Bešir.

Prva dva bosta v Kopru ostala do 30. junija 2023, Bešir pa še eno leto dlje.

Koper ima po 20 krogih 38 točk, eno manj od vodilnega Maribora in sedem več od tretjeuvrščene Olimpije, ki pa ima dve tekmi v dobrem.

Danes so se Ljubljančani odpravili na priprave v Poreč, med 25 igralci pa je tudi Žan Mauricio. Kot so sporočili iz kluba, je 17-letni vratar podpisal prvo profesionalno pogodbo, in sicer do 31. decembra 2024.

