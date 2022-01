Poslavlja se še eden izmed junakov Mure

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvak Mura v prihodnje ne bo več računal na napadalca Amadeja Marošo. Kot so sporočili iz soboškega kolektiva, se 27-letnik seli k ciprskem prvoligašu AEL Limassolu. Maroša, ki je otrok Mure, mora opraviti še zdravniški pregled.

Maroša je v Fazaneriji neprekinjeno igral od sezone 2016/17 in odtlej na 204 uradnih tekmah dosegel 88 zadetkov, kar ga uvršča na prvo mesto strelcev v novejši zgodovini kluba, so zapisali pri Muri.

Zdaj se bo ob plačilu odškodnine prvič preizkusil v tujini, prestop pa bo uradno potrjen, ko bo napadalec opravil zdravniški pregled in podpisal pogodbo, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dneh.

"Za nami je izjemno obdobje, popotovanje od tretje lige do konferenčne lige. Vesel sem, da sem rasel skupaj z Muro in bil zraven ob največjih uspehih kluba. Vsi ti uspehi mi bodo za vedno ostali v spominu. Toda vsaki zgodbi pride konec in tukaj se končuje tudi moja skupna pot z Muro. Vsaj za zdaj," je za spletno stran Mure dejal Maroša.

"Mislim, da je prišel pravi čas, da storim korak naprej v karieri. Odločitev ni bila lahka, a želim se preizkusiti tudi na tujem. Hvala vsem v klubu, ki so vseskozi verjeli vame, hvala navijačem, Black Gringosom in ostalim, ki so nam vedno stali ob strani. Res je, da odhajam iz Mure, a seveda bom ostal njen velik navijač. Hvala za vse," je še povedal.

AEL Limassol, ki ga je leta 2005 nekaj mesecev vodil Bojan Prašnikar, je šestkratni ciprski prvak in sedemkratni pokalni. Trenutno je po 14 krogih deseti med 12 prvoligaši.

Vodi sicer njegov mestni tekmec Apollon, kjer kot posojen nogometaš Dynama Dresdna igra tudi Luka Štor. V elitni ciprski ligi igra tudi Denis Popović za Anorthosis Famagusto, Kenan Bajrić pa je posojen Pafosu, ki ga vodi Darko Milanič.

Preberite še: