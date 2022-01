Celjani prepričali še enega nadarjenega najstnika

Celjani so ogromno mladih okrepitev predstavili že pred začetkom sezone, ko so močno pomladili zasedbo, podobno pa se dogaja tudi v zimskem prestopnem roku. Po prihodu novega trenerja Simona Rožmana so se vrata celjskega kluba odprla za štiri novince. Po izkušenem branilcu Damjanu Vukliševiću ter obetavnih najstnikih Taiju Matei Paniću (ta prestop je dvignil nemalo prahu in poskrbel za slabo voljo vodstva Kopra) in Ninu Miliću se je celjskemu klubu pridružil še 17-letni Aljaž Dodig. V jesenskem delu je igral v prvi slovenski mladinski ligi, kjer je za Bravo na 14 tekmah dosegel pet zadetkov.

S Celjani je podpisal dolgoročno pogodbo, v prihodnje pa bo priključen delu prve članske ekipe, tako da bo kandidiral tudi za odhod na priprave v Turčijo, kamor se bodo Celjani podobno kot nogometaši Maribora in Mure odpravili 20. januarja. Celjani so sicer na lestvici 1. SNL prezimili na sedmem mestu.