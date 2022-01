Tabor s prvo okrepitvijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je pripeljal prvo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Kot so pri sežanskem kolektivu zapisali na svoji spletni strani, bo do konca sezone kot posojeni nogometaš hrvaškega Slavena Belupa za Tabor igral Mateo Monjac.

Petindvajsetletni napadalec je pred prihodom v Koprivnico igral za Dravo, Nafto, Zavrč, Opatijo in Orijent.

"Moram priznati, da sem navdušen nad sprejemom vseh ljudi v klubu, od direktorja do strokovnega štaba in igralcev. Čuti se prijetna domača atmosfera. Glavni cilj je, da si zagotovimo obstanek v ligi in da bomo igrali čim lepši nogomet," je dejal Monjac.

Tabor je po jesenskem delu Prve lige Telemach na osmem mestu, a z enakim številom točk kot predzadnji Aluminij in zadnje Radomlje.

Preberite še: