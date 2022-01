Srbski napadalec Sava Petrov po pričakovanjih ni več član slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije. Kot so sporočili iz ljubljanskega kolektiva, so s 23-letnikom sporazumno prekinili pogodbo, ki bi sicer veljala do 30. junija 2023.

Kot so zapisali pri Olimpiji, je Petrov, ki je pred prihodom v Ljubljano igral v Belgiji za KVC Westerlo, v zeleno-belem dresu zbral tri nastope. Med strelce se je vpisal enkrat, in sicer na svojem ligaškem debiju, ko je v Domžalah zatresel mrežo Radomelj. To je bil tudi njegov edini nastop v Prvi ligi Telemach.

Pred kratkim so se Ljubljančani razšli tudi z Denisom Šmejem. Pri zeleno-belih so sicer pred dnevi pojasnili, da si ob Šmeju in Petrovu lahko nove sredine poiščejo tudi Mihailo Perović, Dino Špehar, Erik Gliha in Maj Fogec.

