Še en slovenski talent iz Olimpije pobegnil k neposrednemu tekmecu

Po Mihi Kompanu Brezniku je Olimpija izgubila še enega talentiranega slovenskega nogometaša in tudi ta je odšel k tekmecu. Gal Kurež je novi član Brava.

Športni direktor NK Olimpija Mladen Rudonja je nedavno zatrjeval, da bodo jedro kluba mladi domači igralci. A vse dosedanje štiri okrepitve so tujci. Sicer so od mladih slovenskih igralcev uspeli podaljšati pogodbo s Svitom Sešlarjem, jim je pa zdaj ušel še en talent. Ki se je nenazadnje v članski ekipi Olimpije že dokazal. To je Gal Kurež. Za Olimpijo je v dveh sezonah zbral 41 nastopov v vseh tekmovanjih, v prejšnji sezoni prve lige denimo 23, ko je dal tudi en gol. Krilni vezist je s svojo igro navdušil tudi navijače.

Prva okrepitev v zimskem prestopnem roku prihaja iz vrst mestnega tekmeca. Napadalno vrsto NK Bravo je danes okrepil mladi 20-letni Gal Kurež. V Bravo bo Gal ostal 2 leti in pol oziroma do konca sezone 2023/24.



Dobrodošel 🟡🔵 družini Gal. pic.twitter.com/jX6iLNHEWs — NK Bravo (@NKBravo) January 19, 2022

A zdaj je prišla potrditev iz ljubljanskega tekmeca Olimpije, iz Brava, da je Kurež njihova prva okrepitev v zimskem prestopnem roku. Dvajsetletnik je z njimi podpisal do konca sezone 2023/2024. Krilni napadalec bo zapolnil vrzel po odhodu Sandija Ogrinca k Tirolu. Trenutno četrtouvrščeni Bravo sicer po jesenskem delu prve lige za Olimpijo zaostaja le točko. Je pa res, da ima klub iz Stožič dve tekmi manj.

Trije novinci v Kopru

Koper je potrdil prihod treh novih nogometašev. V rumeno-modrem bodo igrali Anis Jašaragič, Diogo Izata in Marko Đira. Dvaindvajsetletni krilni napadalec Jašaragič je nogometno pot začel v Domžalah, v prvi ligi pa debitiral pri Triglavu. V letošnji sezoni je branil barve drugoligaša Ilirije, v minuli pa je kot član Krke proti Kopru odigral tudi obe tekmi kvalifikacij za prvo ligo. Tri leta starejši Portugalec Izata se je v Koper preselil iz romunskega prvoligaša Gaz Metana Mediasa. Pred tem je odigral 146 tekem za portugalski drugoligaški klub Vilafranquense. Vezist bo v Kopru igral kot posojen nogometaš. Na posoji iz zagrebškega Dinama pa bo v Kopru igral 22-letni vezist Đira.