Iz finala azijske lige prvakov nazaj v Olimpijo

Nogometaši Olimpije so prejšnji teden trenirali v Poreču, izgubili pripravljalni tekmi z Dinamom in Osijekom, ta teden pa so znova v domačih Stožicah. Ta torek popoldne so potrdili četrto okrepitev, znova tujca. Novi oziroma stari član Olimpije je postal Mario Kvesić, ki se je po letu dni vrnil v Ljubljano. Pred tem so za zeleno-bele podpisali še vratar Ivan Banić, Robert Mudražija in Marin Pilj.

V Mostarju rojeni napadalni vezist je leto 2021 preživel v Južni Koreji. Tam je nosil dres kluba Pohang Steelers, petkratnega južnokorejskega prvaka, ki se je prebil vse do finala azijske lige prvakov. To je v preteklosti osvojil trikrat, toda 23. novembra 2021 je moral na odločilni tekmi v Savdski Arabiji priznati premoč domačemu Al Hilalu. Kvesić je v finalu odigral 45 minut. Dres Pohanga je oblekel 34-krat, dal pa je tri gole.

Pred tem je 30-letni Kvesić, ki ima tudi hrvaški potni list in zato v prvi ligi ne bo imel statusa tujega nogometaša, igral tudi za Široki Brijeg, hrvaški RNK Split ter nemška kluba Erzgebirge Aue in 1. FC Magdeburg.

K Olimpiji se je prvič preselil novembra 2020 in do konca jesenskega dela sezone 2020/21 odigral osem tekem. Ob zmagi nad sežanskim Taborom se je vpisal med strelce, kar je bil njegov edini gol v zeleno-belem dresu. Zdaj se je v Olimpijo vrnil kot prost nogometaš. Z zmaji je podpisal do 30. junija 2023 z možnostjo podaljšanja sodelovanja še za leto dni.