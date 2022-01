Hrvat, ki je pomagal Celju do zgodovinskega uspeha, se vrača v Slovenijo

Kidričani so jesenski končali na devetem mestu, z enakim številom točk kot osmouvrščeni Tabor ter zadnjeuvrščene Radomlje, tako da se Štajercem obeta krčevit boj za obstanek. V spomladanskem delu bodo računali tudi na pomoč 24-letnega Hrvata Karla Plantaka, starega znanca 1. SNL. Nekdanji up zagrebškega Dinama je namreč v sezoni 2019/20 pomagal Celjanom do zgodovinskega državnega naslova. Danes bi lahko prvič zaigral za Aluminij, Kidričane v Poreču čaka pripravljalna tekma z madžarskim Honvedom.

Karlo Plantak se je Kidričanom pridružil najmanj za eno leto. Foto: NK Aluminij

"Vesel sem, da smo se dogovorili in bom lahko spet igral na najvišji ravni slovenskega nogometa. Ekipi sem se pridružil na pripravah, kjer so me tako novi soigralci kot člani strokovnega moštva lepo sprejeli. Upam, da bom v Kidričevem s svojimi igrami pomagal ekipi do zastavljenih ciljev," je po sklenitvi sodelovanja z Aluminijem dejal novopečeni hrvaški legionar v 1. SNL. V jesenskem delu je branil barve zagrebškega kluba Kustošija, ki nastopa v drugi hrvaški ligi.

V sredo bosta na delu Bravo in Domžale.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 Vipotnik 3, Šturm 22. 1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25. 1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26. 1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29. 1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5. 2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8. 1. Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 / 16. 1. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:4 Colley, Kubala 22. 1. Koper - Dekani (Slo/2)? 23. 1. turnir v Dekanih ? 29. 1. turnir v Dekanih ? 30. 1. turnir v Dekanih ? 5. 2. Koper - Primorje (Slo/2)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 1. Olimpija : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:2 / 15. 1. Olimpija : Osijek (Hrv/1) 0:3 / 22. 1. Olimpija – Szombathelyi Haladas (Mad/2) 25. 1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29. 1. Olimpija – Rudar Prijedor (BiH/1) 2. 2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26. 1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) 22. 1. Bravo – Gorica (Hrv/1) 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 12. 1. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 3:2 Jakupović 2, Zogović 15. 1. Domžale : Budafoki (Mad/2) 2:2 Georgijević, Vuk 19. 1. Domžale – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 20. 1. Domžale – Orijent (Hrv/2) 26. 1. ? 28. 1. Domžale – Slovacko (Češ/1) 4. 2. ? 5. 2. ?

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25. 1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) - Tabor 26. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij - Honved (Mad/1) 21. 1. Aluminij - Budafoki (Mad/2)

