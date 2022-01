Mojstrovina Senijada Ibričića, kakršne ne vidiš pogosto #video

Danes so dejavni štirje slovenski prvoligaški klubi. Domžalčani so prekinili rezultatsko neuspešen niz v pripravljalnih srečanjih. Na Hrvaškem so s 3:1 ugnali češkega prvoligaša Slovacko, dvoboj pa sta zaznamovala dvakratni strelec Arnel Jakupović in mojstrovina kapetana Senijada Ibričića, ki je zatresel mrežo neposredno s kota. Bravo je z zadetkom Lovra Maružina premagal Aluminij, sežanski Tabor pa se bo pomeril s celovško Austrio. Danes bodo dejavni Bravo, Aluminij, Dimžale, Tabor.

Domžalčani so po treh zaporednih porazih, ko niso niti enkrat zatresli mreže zagrebškega Dinama (0:3), reškega Orijenta (0:3) in celovške Austrie (0:2), vknjižili novo zmago. S 3:1 so v vetrovnem vremenu na Hrvaškem premagali Slovacko, četrtouvrščeno ekipo češkega prvenstva. Dva zadetka je dosegel Arnel Jakupović, asistenci sta prispevala Mitja Ilenič in Senijad Ibričić, kapetan rumene družine pa je v 39. minuti poskrbel za potezo tekme.

Zadetek Senijada Ibričića pri 42:30:

Odločil se je za neposreden strel na vrata s kota in bil tako natančen, da je žogo mojstrsko poslal v češko mrežo. Žoga se je od oddaljene vratnice odbila v gol, soigralci pa so hiteli čestitati nekdanjemu reprezentantu Bosne in Hercegovine, ki bo po koncu sezone končal igralsko kariero in se lotil novih izzivov.

🔥 | Čehom sta generalko pokvarila Ibričić z mojstrovino in dvakratni strelec Jakupović. Gol Martinovića je bil v 81. minuti razveljavljen.



FT: Domžale 3-1 Slovačko (Ibričić 39., Jakupović 62., 66.; Daniček 49./11m)#ZimskePriprave2022 #Umag pic.twitter.com/f8X2tFhApx — NK Domžale (@NKDomzale) January 28, 2022

Za Domžale so od prve minute zaigrali Mihelak, Pišek, Klemenčič, Jurilj, Georgijević, Ibričić, Markuš, Šoštarič Karić, Jakupović, Alić in Ilenič. V drugem delu so zaigrali še Žinič, Dobrovoljc, Repas, Podlogar, Martinović, Vuk in Husmani.

Bravo je v prvoligaškem obračunu v Čatežu premagal Aluminij, s katerim se bo spomladi srečeval v 1. SNL. Šiškarji so premagali Kidričane po zaslugi zadetka Lorena Maružina, ki je zadel v polno na začetku drugega polčasa.

Zmaga na pripravljalni tekmi proti Kidričanom.



Edini zadetek na dvoboju je v 47. minuti zabil Loren Maružin. 💛💙#MiSmoBravo #enklubenadruzina



📸: @B4_Slovenia pic.twitter.com/GBTfC5TItO — NK Bravo (@NKBravo) January 28, 2022

Danes je na delu tudi sežanski Tabor, ki se bo pomeril z avstrijskim prvoligaškem Austrio Celovec.

Maribor

Koper

Olimpija

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura - Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura : Lech Poznan (Pol/1) 1:4 Horvat 26. 1. Mura : Čukarički (Srb/1) 1:1 Mulahusejnović 30. 1. Mura - Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura - Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo - Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo - Wolfsberger AC (Avt/1)/odpovedana 28. 1. Bravo : Aluminij (Slo/1) 1:0 Maružin 5. 2. Bravo - Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje : Kuban Krasnodar (Rus/2) 1:0 Kuzmanović 29. 1. Celje - Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Tabor : Brinje Grosuplje (Slo/3) 2:2 Bongongui, Mory 28. 1. Tabor - Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor - Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 / 28. 1. Aluminij : Bravo (Slo/1) 0:1 / 29. 1. Aluminij - Drava Ptuj (Slo/2) 5. 2. Aluminij - GAK (Avt/2)

Radomlje