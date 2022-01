Maribor prvič izgubil, naslednik Šimundže še čaka na prvo zmago

Mariborčani so v Turčiji v dveh dneh odigrali dve tekmi proti srbskim tekmecem. Najprej so z najmočnejšo zasedbo remizirali s Crveno zvezdo, nato pa z "rezervno" izgubili proti Voždovcu.

Mariborčani so v Turčiji v dveh dneh odigrali dve tekmi proti srbskim tekmecem. Najprej so z najmočnejšo zasedbo remizirali s Crveno zvezdo, nato pa z "rezervno" izgubili proti Voždovcu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V sredo je bila dejavnih polovica slovenskih prvoligaških klubov. Mariborčani so doživeli prvi poraz v letu 2022, a proti Voždovcu niso nastopili z najmočnejšo zasedbo. Mura se je s Čukaričkim razšla brez zmagovalca, Domžale so niz slabših rezultatov nadaljevale proti celovški Austrii, Tabor je remiziral z ambicioznim tretjeligašem iz Grosuplja, Radomljani pa so v Čatežu ugnali sosedske rivale iz Doba.

Mariborčani so vpisali prvi poraz v letu 2022, a je treba dodati, da so barve vijolic na dvoboju s srbskim prvoligašem Voždovcem branili nogometaši, ki v torek niso bili v prvem planu proti Crveni zvezdi (1:1). Takrat je trener Radovan Karanović ponudil priložnost le 13 igralcem in remiziral s srbskim prvakom, "rezervisti" pa so dan pozneje v Beleku doživeli poraz.

Nastopili so v zasedbi Bergsen (od 46. Pridgar), Mutavčić, Klampfer (od 46. Lorber), Uskoković, Koderman, Gorenak, Repas (od 77. Žugelj), Sellouki, Vipotnik (od 65. Tavares), Sirk (od 72. Nikolić) in Nikolić (od 46. Maher). Izkušeni srbski krilni napadalec Đorđe Ivanović zaradi slabše pripravljenosti ni kandidiral za nastop.

Maribor je povedel po zaslugi avtogola srbskega tekmeca, ki je bil dosežen po podaji Malika Selloukija. Francoz je le nekaj minut pozneje zadel okvir vrat, vijolice pa so zapravile še nekaj zrelih priložnosti za podvojitev vodstva. Srbi so zadeli v polno v 37. in 52. minuti ter poskrbeli za preobrat. Maribor bo naslednjo tekmo v Turčiji odigral v soboto proti Levskemu iz Sofije.

Novi trener Čontala še vedno brez zmage

Damir Čontala še čaka na prvo zmago kot trener Mure. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida S srbskim tekmecem je imela opravka tudi Mura. Slovenski prvak se je v drugi pripravljalni tekmi pomeril z beograjskim Čukaričkim, dvoboj pa se je razpletel brez zmagovalca (1:1). Mura je povedla v 23. minuti, ko je v polno zadel Nardin Mulahusejnović, Čukarički pa je izenačil 11 minut pozneje. V drugem polčasu se rezultat ni več spreminjal.

Črno-beli so začeli dvoboj v postavi Zalokar, Karamarko, Gorenc, Pucko, Ouro, Beganović, Kompan Breznik, Kozar, Bobičanec, Mulahusejnović in Lotrič, v 60. minuti pa so na igrišče stopili Gyergyek, K. Cipot, Balažic, Karamarko, Maruško, Kous, Šturm, Horvat, T. Cipot, Kasalo in Klepač. Novi trener Mure Damir Čontala tako še naprej ostaja brez prve zmage.

Rumena družina spet izgubila brez danega gola

Domžalčani v pripravljalnem obdobju ne blestijo z rezultati. Po hrvaškem prvaku Dinamu (0:3) in drugoligašu Orijentu (0:3) so brez danega zadetka izgubili še proti avstrijskem prvoligašu celovški Austrii (0:2), za katero je v drugem polčasu zaigral tudi občasni slovenski reprezentant Rajko Rep.

Avstrijski prvoligaš uspešnejši. Klemenčič je v 88. minuti zastreljal najstrožjo kazen.



FT: Domžale 0-2 Austria Klagenfurt (Wimmer 45+2’, Turgay 64’/11m)#ZimskePriprave2022 #Porec pic.twitter.com/jQaALGmpKv — NK Domžale (@NKDomzale) January 26, 2022

Domžale so začele dvoboj v postavi Mihelak, Žinič, Strajnar, Šoštarič Karić, Perc, Gorenc Stanković, Martinović, Ibričić, Husmani, Zec in Jakupović, v drugem polčasu pa so dočakali priložnost še Štubljar, Dobrovoljc, Pišek, Klemenčič, Jurilj, Georgijević, Jovičević, Hodžić, Markuš, Repas, Elijah, Černe, Ilenič in Zogović. Najlepšo priložnost za častni zadetek je v 88. minuti zapravil Tilen Klemenčič. Izvajal je najstrožjo kazen, a zadel okvir vrat.

Tabor remiziral s tretjeligašem

Rodrigue Bongongui je poskrbel za rezultat prvega polčasa, po katerem je Tabor vodil z 1:0. Foto: SPS/Sportida Tabor, ki ni mogel računati na številne prvokategornike, saj so zaradi takšnih in drugačnih razlogov manjkali Koprivec, Kouao, Zeljković, Ndzengue, Kosi, Nemanič, Seliškar, Krivičić in Stanković, se je v Sežani pomeril s tretjeligašem Brinje Grosuplje. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (2:2).

Trener Dušan Kosić je srečanje začel z enajsterico Rener, Guerrico, Salkić, Briški, Urh, Kompare, Ovsenek, Mavretič, Bongongui, Monjac in Stančič. Zadetka za Kraševce sta proti klubu, ki ga je nedavno okrepil nekdanji reprezentant Luka Žinko, dosegla Afričana, nogometaša iz Kameruna in Slonokoščene obale, Rodrigue Bongongui in Keita Mory.

Konec srečanja v Čatežu.



Radomlje so povsem zasluženo vknjižile drugo zmago v pripravljalnem obdobju. Za rumeno-črne sta bila natančna Guček in Varga.



Naslednja tekma bo na sporedu v soboto proti avstrijskemu Sturmu. pic.twitter.com/dDVMniQyo2 — NK Radomlje (@NKRadomlje) January 26, 2022

Zadnjeuvrščeni Radomljani so v Čatežu premagali sosede iz Doba (2:0). Za rumeno-črne sta zadela v polno Luka Guček in Srb Saša Varga. Trener Nermin Bašić je namenil priložnost naslednjim igralcem: Velić (od 58. Šugić), Mišić (od 31. Zulić), Škaričić (od 46. Mužek), Guček (od 46. Jazbec), Blaić (od 58. Primc), Ćalušić (od 31. Nuhanović), Zabukovnik (od 58. Bumbu), Cerar (od 58. Božić), Šarić (od 46. Kregar), Pogačar (od 58. Vušković) in Guzina (od 46. Varga). Zadnji zimski novinec Francoz Axel Prohouly še ni dobil priložnosti.

Maribor

Koper

Olimpija

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura : Lech Poznan (Pol/1) 1:4 Horvat 26. 1. Mura : Čukarički (Srb/1) 1:1 Mulahusejnović 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje : Kuban Krasnodar (Rus/2) 1:0 Kuzmanović 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Tabor : Brinje Grosuplje (Slo/3) 2:2 Bongongui, Mory 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 / 5. 2. Aluminij - GAK (Avt/2)

Radomlje