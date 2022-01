Hrvat z izjemnim debijem razveselil Olimpijo, Maribor namučil srbskega velikana

Jesenski prvak 1. SNL Maribor se je na pripravljalnem srečanju v Turčiji s srbskim velikanom Crveno zvezdo razšel brez zmagovalca (1:1), Olimpija je dočakala prvo letošnjo zmago in s 3:0 ugnala češkega prvoligaša Slovacko, dva zadetka je na krstnem nastopu prispeval hrvaški novinec Ivan Prtajić, Celjani pa so na turških tleh premagali ruskega drugoligaša Kuban Krasnodar z 1:0.

Mariborčani so se danes v Beleku pomerili s srbskim prvakom Crveno zvezdo, ki mu gre v Evropi odlično, saj se je uvrstil v osmino finala evropske lige. Dvoboj se je končal brez zmagovalca. Mariborčane je v vodstvo v 18. minuti popeljal Ognjen Mudrinski, najboljši strelec vijolic v tej sezoni, pa tudi nekdanji nogometaš Crvene zvezde (sezona 2012/13), ko je spretno izkoristil podajo Martina Milca. Vodstvo slovenskih jesenskih prvakov ni trajalo dolgo, že devet minut pozneje je Ažbeta Juga premagal Norvežan nigerijskih korenin Ohi Omojiuanfo.

Trener Radovan Karanović je poslal v ogenj najmočnejšo zasedbo, izkoristil pa le dve menjavi. Preostali bodo dobili več priložnosti v sredo, ko se bodo Mariborčani v Beleku pomerili še z enim srbskim prvoligašem, Voždovcem. Za vijolice so tako zaigrali Jug, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Antolin, Alvir, Žugelj (od 64. Repas), Šturm, Mudrinski (od 64. Sirk). Đorđe Ivanović, odmevna zimska okrepitev, zaradi neustrezne stopnje pripravljenosti ni kandidiral za srečanje.

Za Olimpijo debitiral z dvema zadetkoma

Olimpija se je v torek končno razveselila prve zmage v koledarskem letu 2022. Ivan Prtajin, 25-letni Dalmatinec, ki se je v karieri dokazoval tudi pri splitskem Hajduku, Udineseju, nizozemski Rodi in švicarskem Schaffhausnu, je za zeleno-bele iz Ljubljane debitiral z dvema zadetkoma. Olimpija je prvič, odkar jo je v drugo prevzel Dino Skender, na eni tekmi dosegla tri zadetke. To je tudi prva zmaga Ljubljančanov v koledarskem letu 2022. Priprave so začeli s porazi proti zagrebškemu Dinamu (0:2), Osijeku (0:3) in madžarskemu Haladasu (2:3), v četrto pa so dočakali prvo zmago.

Prtajin=Trpajin ⚽️⚽️



Novemu zmaju Ivanu Prtajinu so pred časom na Hrvaškem nadeli zanimiv vzdevek - Trpajin. Prevod ni potreben, kajne? Danes je Ivan Prtajin v dresu Olimpije debitiral z dvema goloma proti češkemu klubu @1_FCS... 😉💪🐉 pic.twitter.com/1OGu0ihj8A — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) January 25, 2022

Premagali so četrtouvrščeno ekipo češkega prvenstva Slovacko (3:0). Hrvaški trener je prepričan, da bodo zmaji iz tedna v teden boljši, če bo Prtajin nadaljeval v podobni strelski formi, pa bi lahko Olimpija dobila pomembno okrepitev v konici napada. ''Potrebovali smo takšnega napadalca. Seveda smo zadovoljni z njegovo predstavo, ni pa še optimalno pripravljen, zato bomo še naprej pozorni na njegov igralni čas in potek dela,'' je povedal 38-letni Slavonec. Sredi drugega polčasa je vodstvo zmajev povečal Almedin Ziljkić in postavil končni rezultat.

Celjani so se v Turčiji pomerili s še enim ruskim drugoligašem. Po remiju s Krilja Sovjetov iz Samare (1:1) so bili zdaj boljši od Kubana iz Krasnodarja (1:0). Zmagoviti zadetek je prispeval Mićo Kuzmanović. Trener Simon Rožman je dvoboj začel s postavo Rozman, Lartey Sanniez, Zec, Flis, Štravs, Šporn, Vrbanec, Džumhur, Rorić, Kuzmanović in Panić.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 Vipotnik 3, Šturm 22. 1. Maribor : LASK Linz (Avt/1) 2:1 Mitrović, Mutavčić 25. 1. Maribor : Crvena zvezda (Srb/1) 1:1 Mudrinski 26. 1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29. 1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5. 2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Olimpija

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura : Lech Poznan (Pol/1) 1:4 Horvat 26. 1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje : Kuban Krasnodar (Rus/2) 1:0 Kuzmanović 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 / 5. 2. Aluminij - GAK (Avt/2)

Radomlje