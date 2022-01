Maribor česa takega v Turčiji ne pomni!

Danes bodo na delu trije slovenski nogometni prvoligaši. Jesenski prvak Maribor se bo v zasneženi Turčiji, tega Belek ni doživel že 29 let, pomeril s srbskim velikanom Crveno zvezdo. Beograjčani naj bi se zanimali za Gregorja Sikoška. Celjane čaka dvoboj z ruskim drugoligašem Kubanom iz Krasnodarja, Olimpijo pa na Hrvaškem obračun s češkim Slovačkom. Zmaji bodo v četrti letošnji tekmi lovili pot do prve zmage.

Mariborčani se v Turčiji pripravljalo že desetič, a česa takega, kar so danes uzrli na igriščih, ne pomnijo. Vijolice čaka danes v presenetljivo zasneženi Turčiji, tega niso v Beleku doživeli že 29 let, ob 16. uri najtežji preizkus v pripravljalnem obdobju. Slovenski jesenski prvaki se bodo pomerili z najboljšim srbskim klubom Crveno zvezdo, ki ga vodi ''slovenski'' zet Dejan Stanković.

Rdeče-beli so prezimili v Evropi in se uvrstili v osmino finala evropske lige, srbska TV Arena Sport pa poroča, kako želijo okrepiti konkurenco na položaju levega bočnega igralca in razmišljajo o tem, da bi v svoje vrste iz Maribora pripeljali Gregorja Sikoška. Trener Maribora Radovan Karanović je v mladosti stiskal pesti za beograjskega velikana, danes pa ga bo skušal premagati na zelenici v Beleku. Tudi s pomočjo srbskih legionarjev Đorđeta Ivanovića, ki bo imel poseben motiv, saj je v preteklosti nosil dres Partizana, največjega rivala Crvene zvezde, kot tudi mladega napadalca Stevana Nikolića, ki se nahaja na preizkušnji pri Maribor in se je prav tako dokazoval pri črno-belih.

Karanović: Škoda, da ni bil z nami Ivanović od začetka

Radovan Karanović se bo danes pomeril proti klubu, za katerega je stiskal pesti v mladosti. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Opazno je, da Ivanović še ni v pravem trenažnem procesu. Njega bomo še počakali, da pride v stanje ustrezne pripravljenosti. Škoda, da ni bil z nami že od začetka priprav, kar smo si želeli, toda ima določeno kilometrino, dovolj izkušenj in bo zagotovo do začetka spomladanskega dela pripravljen tudi na največje izzive. Priložnost smo dali tudi Nikoliću, z nekaj potezami je potrdil nadarjenost in pred njim je nadaljnje obdobje trdega dela,'' je napovedal Karanović.

Mariborčani so pred dnevi na turških tleh premagali LASK Linz (2:1), junak srečanja pa je postal mladi desni bočni branilec Mirko Mutavčić. Dosegel je pravcati evrogol po imenitnem strelu z razdalje, ki je navdušil tudi trenerja. ''To je bil pravi evrogol, gol, ki ga redko vidimo. Res vrhunska poteza in nagrada za prizadevnost,'' je branilca, ki bo v soboto dopolnil 21 let, pohvalil njegov trener.

Olimpija posodila dva upa Primorju

Tomislav Tomić je zacelil poškodbo stegenske mišice. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Olimpija se nahaja na pripravah na Hrvaškem, kjer bo trener Dino Skender skušal s svojo zasedbo, v kateri ne manjka hrvaških zimskih novincev, zmagati prvič v tem letu. Proti zagrebškemu Dinamu, Osijeku in Haladasu mu ni uspelo, tokrat pa bo, dvoboj se začne ob 14.30, na drugi strani stal češki prvoligaš Slovačko. Skender bo lahko danes računal na tri igralce, ki so odpravili zdravstvene težave. To so Tomislav Tomić, Matic Fink in Nemanja Gavrić. Zmaji so sicer do konca sezone posodili drugoligašu Primorju v Ajdovščino dva obetavna igralca, Luna Bončino in Harisa Sadikovića, v Belgijo pa je odšel Enrik Ostrc.

V Turčiji bodo danes dejavni tudi Celjani. Izbranci Simona Rožmana se bodo ob 15.30 pomerili z ruskim drugoligaškim klubom Kuban iz Krasnodarja. ''Moramo popraviti neumno prejemanje zadetkov,'' poudarja napadalec Ivan Božić, ki v spomladanski del vstopa z ogromno motivacijo, saj je prepričan, da lahko Celjani pod vodstvom novega trenerja izboljšalo položaj na lestvici.

Datum Tekma Strelci za Maribor 16. 1. Maribor : Triglav Kranj (Slo/2) 4:0 Vipotnik 3, Šturm 22. 1. Maribor : LASK Linz (Avt/1) 2:1 Mitrović, Mutavčić 25. 1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26. 1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29. 1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5. 2. Maribor – Celje (Slo/1)

Datum Tekma Strelci za Muro 12. 1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) / odpovedana 15. 1. Mura : Nafta (Slo/2) 2:2 Mulahusejnović, Kasalo 22. 1. Mura : Lech Poznan (Pol/1) 1:4 Horvat 26. 1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30. 1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4. 2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo – Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5. 2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28. 1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28. 1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1. 2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 /

