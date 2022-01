Uradno: Lyon se je okrepil s Faivrom

Lyon je za v Parizu rojenega 23-letnega nogometaša plačal 15 milijonov evrov odškodnine, potencialno lahko znesek naraste še za dva milijona. Ob tem bo Brestu pripadel še 15-odstotni delež od naslednjega Faivrovega prestopa.

Nekdanji član Monaca se je poleti znašel tudi na očeh Milana in Paris St. Germaina.

So pa pri Lyonu pred kratkim potrdili tudi to, da so si od Tottenhama do konca sezone izposodili vezista Tanguyja Ndombeleja, ki je leta 2019 v London odšel prav iz Lyona.

Za izposojo 25-letnega nogometaša bo Lyon plačal 1,42 milijona evrov, po koncu sezone pa ga lahko odkupi. Ndombele je po Transfermarktu vreden 38 milijonov evrov, Tottenham pa je ob nakupu zanj plačal kar 60 milijonov.