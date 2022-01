Pri Tottenhamu se dogaja na polno, Conte ne skriva sreče

Trenerju Tottenhama Antoniu Conteju se je izpolnila želja. Zadnji dan prestopnega roka je iz Torina pripeljal znanca, ki jo je dobro spoznal med delovanjem v serie A.

✍️ We are delighted to announce the signing of Rodrigo Bentancur from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Spurs, Rodrigo! 🇺🇾 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

V London sta tako prišla Urugvajec Rodrigo Bentancur (z Urugvajem se v Južni Ameriki pripravlja na kvalifikacijsko tekmo za SP 2022 proti Venezueli), zadnji zvezni igralec, za katerega je Tottenham odštel 19 milijonov evrov, skupen znesek pa lahko v primeru bonusov naraste na 25, in pa Šved Dejan Kuluševski, ki bo do konca sezone igral kot posojen nogometaš Juventusa, nato pa ima Tottenham možnost odkupa.

✍️ We are delighted to announce the signing of Dejan Kulusevski from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Tottenham, Dejan! 🇸🇪 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

Tottenham je na drugi strani zapustil Francoz Tanguy Ndombele (Lyon), Španec Bryan Gil bi lahko nadaljeval kariero pri Valencii, Argentinec Giovani Lo Celso pa pri Villarrealu. Everton se s Tottenhamom dogovarja o morebitni selitvi Deleja Allija.