Zadnji dan zimskega prestopnega roka potekajo stvari na nogometni borzi s podvojeno hitrostjo. Zastopniki igralcev in klubi iščejo še zadnje bližnjice, kako posel izpeljati v veljavnem roku. Kar zadeva Amirja Ružnića, najbolj znanega slovenskega nogometnega agenta, ponedeljek mineva pretresljivo mirno. ''Nisem imel nekega dela, saj so moji fantje na svojih mestih. Večinoma imajo status v klubih. Vsi razen Berića,'' nam je povedal Izolan in v nadaljevanju pogovora razkril, kje bo njegov varovanec Robert Berić nadaljeval kariero.

Malo je znanih slovenskih nogometašev, ki so trenutno brez delodajalca. Še nekaj dni bo med njimi, vsaj na papirju, Robert Berić, potem pa se bo lahko z novim klubom pohvalil tudi on. Krčan je nazadnje igral v ligi MLS, kjer je bil med boljšimi strelci tekmovanja. Igral je za Chicago, s katerim je nato konec prejšnjega leta končal sodelovanje. Zanj so se zanimali v Franciji, kjer St. Etiennu, pri katerem je Berić nastopal pred selitvijo v ZDA, ne gre dobro v tej sezoni.

Ne sme še izdati imena kluba

Amir Ružnić ima ogromno znanih slovenskih nogometnih varovancev. Foto: Sportal ''Bili smo v resnih pogovorih, a je St. Etienne ponudil bistveno manj od tega, kar je ponudil njegov bodoči klub. Ne smem še izdati njegovega imena, lahko pa potrdim, da odhaja na Kitajsko, kjer ga čaka dveletna pogodba. Številke so zelo visoke,'' je pojasnil, kako bo nekdanji napadalec Interblocka in Maribora nadaljeval kariero v deželi, ki bo čez nekaj dni gostila zimske olimpijske igre in bo tako v središču zanimanja svetovnega športa.

Zadnja leta je bil Ružnić na zadnji dan zimskega prestopnega roka izpostavljen številnim sklepanjem poslov, letos pa je vse skupaj potekalo umirjeno. To ga niti ni presenetilo, saj je imel od njegovih varovancev nejasen klubski status le Berić.

Hajduk ga ne bo prodal za manj kot štiri milijone

Jan Mlakar po besedah agenta uživa v Splitu. Foto: Vid Ponikvar Ponujala se je še možnost, da bi klubsko okolje zamenjal Jan Mlakar, njegov varovanec na začasnem delu v Dalmaciji. Splitski Hajduk se je spogledoval s ponudbo Pise, a bo Ljubljančan ostal v Splitu. ''Pisa je pokazala zanimanje, ponudila dva milijona, Hajduk pa je zahteval dvakrat več. Ocenjuje, da Mlakarja za manj kot štiri milijone evrov ne bo prodal,'' je pojasnil, kako Hajduk ne namerava izpustiti iz rok slovenskega reprezentanta izpod štirih milijonov evrov.

Če bo prišlo do tega, si bosta zaslužek razdelila Hajduk in angleški Brighton, ki ima pravico do določenih odstotkov, drugače pa bo Mlakar ostal v Splitu, kjer je po besedah Ružnića zelo zadovoljen. V tej sezoni je dosegel šest zadetkov.

Šporar potrebuje še osem zadetkov in ...

Še enega več je na Otoku, kjer igra v tekmovanju championship, dosegel Andraž Šporar. Novopečeni ljubljenec navijačev Middlesbrougha navdušuje, njegov klub pa je blizu kandidatom za napredovanje med klubsko elito.

Andraž Šporar trenutno s Middlesbroughjem v drugem kakovostnem klubskem razredu v Angliji zaseda šesto mesto. Foto: Guliver Image

''Če bi Šporar dosegel 15 zadetkov, klub pa bi se prebil v premier league, bi ga bil Middlesbrough obvezan odkupiti od Sportinga za 8,5 milijona evrov,'' je pojasnil osnoven pogoj, po katerem bi lahko Slovenija pozdravila enega od bolj odmevnih prestopov v svoji zgodovini. Boro je trenutno šesti, kar je mesto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za napredovanje.

Bo to Verbičeva pomlad?

Benjamin Verbič je imel lani veliko smole z zdravjem. Danes se je izkazal proti "slovenskemu" Ludogorcu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kar zadeva Benjamina Verbiča, ki v letu 2021 ni imel sreče z zdravjem ter je izpustil ogromno tekem, ne le tistih kijevskega Dinama, ampak tudi tistih slovenske izbrane vrste, je njegov klubski status trden. Pri ukrajinskem velikanu spet igra redno.

''Je zdrav, ravno danes je igral proti Ludogorcu in zmagal s 4:1. Upam, da bo to njegova pomlad,'' je vesel, da se je Vojničan izkazal proti bolgarskemu prvaku, ki ga od začetka leta vodi Ante Šimundža, pomočnik je Damjan Ošlaj, njegove barve pa brani tudi Žan Karničnik. Dinamo je zmagal s 4:1, Verbič pa je odigral prvi polčas. Po prekršku nad njim je sodnik pokazal na belo točko, nato pa je Verbič prispeval še asistenco za drugi gol Kijevčanov.

Gnezda Čerin ostaja na Hrvaškem, kjer bo še napeto

Še jeseni je bilo govora o tem, da bi lahko pozimi klubsko okolje zamenjal Adam Gnezda Čerin, eden od dveh slovenskih reprezentantov na Reki, a od tega ne bo nič. ''Pri Rijeki ostaja do konca sezone, potem pa bomo videli, kako naprej,'' je dal vedeti, da Idrijčan ostaja na Hrvaškem, kjer bo v prvenstvu še kako zanimivo, saj se za naslov potegujejo Dinamo, Osijek, Rijeka in Hajduk. Ekipe s kar petimi slovenskimi reprezentanti.

Adam Gnezda Čerin med zimskim prestopnim rokom ne bo menjal kluba. Foto: Vid Ponikvar

Ružnić bo najbolj stiskal pesti za Gnezdo Čerina in Mlakarja, ko pa bo napočil čas za jadranski derbi med Rijeko in Hajdukom, pa bo Primorec, njegovo srce sicer, če bi lahko izbral kateri tuji klub, najbolj utripa za Romo, navijal za njuni čim boljši predstavi.