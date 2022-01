Zelo pestro dogajanje pri Juventusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Denis Zakaria in Federico Galli

Juventus je zadnji dan prestopnega roka predstavil dva novinca. Iz Borussie Mönchengladbach je prišel švicarski reprezentant Denis Zakaria, za katerega je stara dama odštela 5 milijonov evrov in bo zapolnil vrzel po odhodih Dejana Kuluševskega ter Rodriga Bentancurja, iz Frosinoneja, ki nastopa v drugi italijanski ligi, pa je za 10 milijonov evrov prišel branilec Federico Gatti. Do konca sezone bo ostal v serie B, nato pa se pridružil novopečenim soigralcem v Torinu.

Švicar Denis Zakaria je z Juventusom sklenil pogodbo do leta 2026. Po koncu sezone bi mu potekla pogodba z nemškim prvoligašem Borussio Mönchengladbach, za katero je odigral 146 tekem (11 zadetkov in 8 asistenc). Temnopolti Švicar, sin mame iz Južnega Sudana in očeta iz Konga, je blagajno zeleno-črnih iz Nemčije napolnil s petimi milijoni evrov, v primeru bonusov pa bi se lahko končen znesek povzpel na osem milijonov.

Po koncu sezone 2022/23 si bo Zakaria delil slačičnico tudi z italijanskim branilcem Federicom Gattijem. Prihaja iz Torina, kjer se je rodil pred 23 leti, do konca sezone pa bo nabiral izkušnje v serie B, nato pa se pridružil serijskemu italijanskemu prvaku. Z Juventusom je sklenil sodelovanje do poletja 2026.

UFFICIALE | Federico Gatti è un giocatore della Juventus ➡️ https://t.co/kdX9niFfug pic.twitter.com/r80rTB5GYW — JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022

Stara dama je sicer v tem zimskem prestopnem roku razjezila navijače Fiorentine, v boljšo voljo pa spravila vodstvo vijolic, vsaj ko je govora o klubski blagajni, saj je za 21-letnega Dušana Vlahovića, kateremu napovedujejo izjemno prihodnost, plačala več kot 80 milijonov evrov. To je novi srbski nogometni rekord. Fiorentina je pred štirimi leti za Vlahovića plačala Partizanu slaba dva milijona evrov. Njen zaslužek je tako ogromen, Juventus pa ima novega zvezdnika s številko 7. Po CR7 je tako napočil čas za DV7, ki bo kot kaže poskrbel za največji prestop letošnje zime.