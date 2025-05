Na Otoku je v zadnjem krogu angleškega prvenstva potekala veledrama, v središču pozornosti pa so bile štiri tekme, na katerih se je odločalo o tem, kdo se bo pridružil prvaku Liverpoolu in podprvaku Arsenalu na seznamu angleških udeležencev lige prvakov. Teh bo v prihodnji sezoni kar šest, saj si je ta privilegij prek evropske lige zagotovil tudi Tottenham, zadnje tri vstopnice v prvenstvu pa so si priigrali Manchester City (71 točk), Chelsea (69) in Newcastle (66), ki je kljub domačemu porazu z Evertonom zaradi boljše razlike v zadetkih prehitel Aston Villo (66), ki je ostala brez točk na Old Traffordu ter Nottingham (65), ki je doma izgubil proti Chelseaju.

Poleg Liverpoola, Arsenala in Tottenhama so si nastop v ligi prvakov v zadnjem, 38. krogu angleškega prvenstva zagotovili še Manchester City, Chelsea in Newcastle. Praznih rok sta ostala Nottingham Forest in Aston Villa, ki sta pred zadnjim krogom prav tako imela možnost vsaj za peto mesto in uvrstitev med evropsko elito.

Nottingham je potreboval zmago v obračunu z neposrednim tekmecem Chelseajem, vendar je na domačem igrišču izgubil z 0:1. Tekmo je v 50. minuti odločil gol branilca Levija Colwilla, ki je tako svojo ekipo popeljal do četrtega mesta na lestvici.

Christian Eriksen je dosegel končni rezultat na Old Traffordu. Man Utd ostaja brez Evrope. Foto: Reuters

Aston Villa je izgubila na gostovanju pri Manchester Unitedu. Domači so izkoristili številčno premoč na igrišču, v sodnikovem dodatku prvega polčasa je namreč sodnik izključil argentinskega vratarja tekmecev Emiliana Martineza. To sta kaznovala Amad Diallo in Christian Eriksen, slednji je bil natančen z bele pike.

Tretje mesto je potrdil Manchester City, ki je z goloma Ilkaya Gündogana in Erlinga Haalanda z 2:0 ugnal Fulham. Newcastle si je privoščil spodrsljaj, na domačem igrišču je z 0:1 izgubil proti Evertonu, toda ob pomoči Uniteda je ostal na petem mestu, od Aston Ville ima namreč boljšo gol razliko.

Aston Villa bo tako igrala evropsko ligo, tam bo tudi Crystal Palace kot zmagovalec pokala FA, Nottingham Forest pa se bo moral zadovoljiti s kvalifikacijami konferenčne lige.

Chelsea je v obračunu neposrednih tekmecev za preboj v ligo prvakov v gosteh premagal Nottingham. Foto: Reuters

Prvak Liverpool se je od prvenstva poslovil z domačim remijem 1:1 proti Crystal Palaceu, drugouvrščeni Arsenal je z 2:1 premagal zadnjega na lestvici Southampton, West Ham je v gosteh s 3:1 premagal Ipswich, Bournemouth z 2:0 Leicester - slednji se poleg Ipswicha in Southamptona seli v drugoligaško konkurenco, Brighton je bil v gosteh s 4:1 boljši od zmagovalca evropske lige Tottenhama, Wolverhampton in Brentford pa sta se razšla z izidom 1:1.

Angleško prvenstvo, 38. krog:

Nedelja, 25. maj:

Lestvica: