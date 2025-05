Premier League je Leicester City prijavila neodvisni komisiji zaradi domnevne kršitve finančnih pravil EFL v sezoni 2023/24 EFL championshipa. Klubu grozi odvzem točk in denarna kazen, čeprav v tej fazi ni jasno, kakšna bo odločitev oziroma, kako bodo odločitev izpeljali.

Lisice so leta 2016 poskrbele za eno največjih senzacij angleškega nogometa, ko so osvojile naslov prvaka premier league. Po zgodovinskem prvem naslovu angleškega prvaka so člani Leicester Cityja leta 2021 osvojili še pokal FA. Za navijači so burna leta, ko so njihovi ljubljenci izpadli iz elite, pa se nato znova prebili v premier ligo, zdaj sledi novo slovo od elite. Leicester City, Ipswich Town in Southampton, ki so bili v sezoni 2024/25 med elito, bodo v sezoni 2025/26 namreč igrali v drugi ligi.

Foto: Reuters

V središču odločitve disciplinskega organa sta bili dve nasprotujoči si odločitvi. Tribunal je potrdil odločitev, da premier league ne more kaznovati lisic zaradi kršitve pravil o donosnosti in trajnosti za sezono 2022/23, saj je klub ob koncu sezone izpadel iz najvišje lige. Vendar pa je tudi razsodilo, da ima premier league pristojnost za preiskavo kluba zaradi kršitve pravil EFL v sezoni 2023/24.

Neodvisna komisija bo ocenila tudi dve nadaljnji domnevni kršitvi lisic, in sicer da premier league niso predložili računov do 31. decembra 2024 in da niso "zagotovili popolnega in takojšnjega sodelovanja kot odgovor na poizvedbe lige".

Leicester City se sooča z morebitnim odvzemom točk v championshipu naslednjo sezono, potem ko je premier league klub obtožila kršitve pravil.

Izpadli Leicester bo naslednjo sezono igral v drugi ligi, vendar posodobljena pravila določajo, da se kazen lahko izreče kadar koli, potem ko je neodvisna komisija lani ugotovila, da premier league nima pristojnosti, da bi lisice obtožila zaradi domnevne prekoračitve finančnega praga v sezoni 2022/23.