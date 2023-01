Mendyja oprostili za šest obtožb posilstva, a ni še konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoza Benjamina Mendyja, suspendiranega nogometaša Manchester Citya, je porota na sodišču v Veliki Britaniji danes oprostila za šest posilstev in en poskus spolnega napada na štiri ženske ali najstnice. O dveh primerih se porota še ni izrekla. Novo sojenje se bo začelo 26. junija.

Osemindvajsetletnega Benjamina Mendyja in njegovega prijatelja so že 13. septembra spoznali za nedolžnega za spolni napad in posilstvo 19-letnega dekleta, potem ko tožilstvo ni priložilo ustreznih dokazov.

Od 26. junija mu bodo v Angliji ponovno sodili zaradi posilstva in poskusa posilstva, dveh obtožb, o katerih se porota po petih mesecih zaslišanj ni strinjala.

Sodnik Steven Everett s sodišča v Chesterju na severu Anglije je francoskemu reprezentančnemu branilcu, ki ga je 21. avgusta 2021 Manchester City suspendiral, danes povedal, da bo predhodna obravnava potekala 27. januarja, proces pa se bo začel 26. junija.

Preberite še: