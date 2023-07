Francoskega nogometaša oprostili obtožb posilstva in poskusa posilstva

Porota, sestavljena iz šestih moških in šestih žensk, je nogometaša po več kot treh urah razprave spoznala za nedolžnega v primeru obtožbe posilstva 24-letne ženske oktobra 2020 in poskusa posilstva 29-letne ženske leta 2018.

Mendyja so januarja že oprostili večine drugih obtožb, šestih obtožb posilstva in spolnega napada na štiri ženske. Če bi ga danes spoznali za krivega, bi mu grozila večletna zaporna kazen, dodaja AFP.

Nogometaš, ki se mu je pogodba s Cityjem iztekla konec junija, je vseskozi zanikal obtožbe. Za letošnje zmagovalce lige prvakov je nazadnje igral avgusta 2021, nekaj dni, preden so ga prvič obtožili štirih posilstev in enega spolnega napada. Zadnjega od desetih nastopov za Francijo pa je dodal novembra 2019.

"Benjamin Mendy se zahvaljuje članom porote, ki so verjeli dokazom, ne pa govoricam in razvpitosti primera v javnosti. Že drugič ga je porota spoznala za nedolžnega, česar je zelo vesel," je AFP povzela izjavo Mendyjevih odvetnikov po današnji razsodbi. Dodali so, da nogometaša po skoraj treh letih sodnih postopkov prosi predvsem za mir in spoštovanje zasebnosti, da bo lahko spet normalno zaživel.

