Nogometni zvezdnik v solzah spregovoril o spolni zlorabi in odvisnosti

Na Otoku in v nogometnem svetu v teh dneh močno odmeva intervju Garyja Nevilla, ki ga je v podkastu The Overlap opravil z nogometašem Evertona Delejem Allijem, ki je med drugim priznal, da je bil v otroštvu zlorabljen, ob tem pa se je spopadel tudi z odvisnostjo od uspavalnih tablet in težavami z mentalnim zdravjem.

27-letni nogometaš Dele Alli je pred nekaj leti veljal za enega najbolj perspektivnih angleških nogometašev, pred nekaj leti je navduševal v dresu londonskega Tottenhama, med drugim ga je legendarni Alex Ferguson takrat označil za najbolj nadarjenega britanskega nogometaša po legendarnem Paulu Gascoignu. Prvo tekmo v dresu Tottenhama je odigral poleti leta 2015, ko je nastopil na prijateljski tekmi proti Real Madridu v Münchnu in na Allianz Areni pred več kot 70 tisoč navijači že ob prvem stiku z žogo navdušil, kasneje je bil tudi redni član prve enajsterice angleške izbrane vrste, nato pa je njegova pot začela ekspresno padati.

Leta 2021 je s Tottenhamom gostoval tudi v Ljudskem vrtu, kjer se je angleški velikan pomeril z Muro in šokantno klonil z 1:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najprej je imel nekaj težav s takratnim trenerjem Tottenhama Josejem Mourinhom, ki mu ni ponudil prave priložnosti in ga javno označil za lenega, za kar se mu naj bi kasneje tudi opravičil, nato pa se je februarja 2022 pridružil Evertonu, ki ga je posodil naprej k Bešiktašu. "Ko sem se vrnil iz Turčije, sem ugotovil, da bom moral zaradi poškodbe na operacijo, tudi mentalno sem bil na dnu. Zato sem se odločil za zdravljenje v eni izmed modernih bolnišnic, ki se ukvarja z mentalnim zdravjem. Tam sem bil deležen obravnave v povezavi z odvisnostjo, mentalnim zdravjem in travmami," je priznal Dele Alli.

Zlorabe, droge in mentalne težave

27-letni Anglež je v intervjuju med drugim v solzah povedal, da je bil žrtev spolne zlorabe že pri šestih letih. Neurejene domače razmere so ga pri sedmih letih pripeljale do tega, da se je vpletel v trgovino z drogami. "Starejša oseba mi je rekla, da nihče ne bo ustavil in pregledal otroka na kolesu. Tako sem se torej vozil s kolesom, pri sebi pa imel žogo in drogo," je povedal nogometaš.

Dele Alli and Gary Neville both in tears as 'difficult' interview gets emotional. pic.twitter.com/BEbt7ObvrZ — SPORTbible (@sportbible) July 13, 2023

Dele Alli says it all to @GNev2. ❤️



“That was heartbreaking”.pic.twitter.com/lySmw8n4kw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

Življenje je v pozitivno smer steklo šele pri 12 letih, ko ga je po njegovih besedah posvojila "enkratna družina". "Ne bi si mogel želeti boljših ljudi. Če je bog ustvaril kakšne ljudi, sta bila to ta dva," je o krušnih starših povedal Alli, ki je ob tem še povedal, da ni v stiku s svojimi biološkimi starši, ki so med drugim leta 2018 veliko prahu dvignili z izjavo, da nogometaša krušni starši izkoriščajo, česar jim ta še vedno ni odpustil. Tudi zaradi tega se je že leta 2016 odločil, da bo na njegovem dresu pisalo Dele, saj ni čutil povezave s svojim priimkom. Angleški nogometaš je spregovoril tudi o svoji odvisnosti od uspavalnih sredstev, boju z odvisnostjo ter psihičnih težavah v zadnjih mesecih. "Preprosto sem imel občutek, da je napočil čas za ta korak," je še povedal.

Na njegov odmevni intervju so se odzvali tudi pri Evertonu, kjer so svojemu nogometašu dali javno podporo in njegov intervju označili za pogumno dejanje, ob tem pa navedli, da 27-letnik ne bo več dajal intervjujev o tej temi ter da se bodo posvetili njegovemu tako mentalnemu okrevanju kot okrevanju po poškodbi.

The support for Dele Alli after he spoke about his childhood trauma and recent mental health issues ❤️ pic.twitter.com/hhUQ33KXjv — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2023

Javno podporo so Deleju namenili tudi številni drugi nogometaši in nogometni strokovnjaki, med drugim tudi Harry Kane, nekdanji angleški nogometaš Gary Lineker in angleška nogometna zveza, pa tudi princ William.

Preberite še: