Manchester City izgubil sodni spor z Mendyjem zaradi neizplačanih plač

Angleški nogometni prvak Manchester City mora nekdanjemu igralcu Benjaminu Mendyju izplačati del plač, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Branilec, ki zdaj igra za francoskega drugoligaša Lorient, je tožil Man City na delovnem sodišču v Manchestru. Kot se je izkazalo, so ga neupravičeno izključili, potem ko je bil oproščen spolnega nasilja.

Nekdanji francoski reprezentant Mendy je proti svojemu nekdanjemu klubu sprožil postopek, ker so mu proti njegovi volji ustavili izplačilo plač, potem ko je bil avgusta 2021 aretiran zaradi domnevnega spolnega nasilja, posilstva in spolnega napada. Po dveh sojenjih so Mendyja, ki je s francosko reprezentanco leta 2018 postal svetovni prvak, pravnomočno oprostili vseh obtožb.

Razsodba sodišča pomeni, da so ga v njegovem takratnem klubu neupravičeno prikrajšali za dohodek, ki mu je pripadal po pogodbi. Zdaj 30-letni Mendy je v priporu preživel skupno pet mesecev. Iz moštva pa je bil izključen za skoraj dve leti, preden se mu je junija 2023 iztekla pogodba z meščani. Mendy naj bi od svojega nekdanjega kluba zahteval približno 13 milijonov evrov (11 milijonov funtov).

Sodišče v Manchestru je v danes sprejeti sodbi sklenilo, da je Mendy upravičen do večine svojega zahtevka. Po razlagi sodišča so imeli pri Man Cityju podlago za prenehanje izplačevanja plačila Mendyju le takrat, ko je bil v priporu. Ko pa Mendy ni bil v priporu, so mu neupravičeno preprečili, da bi opravljal svoje delo. Klub je zato neupravičeno zadrževal izplačilo plače, ki je pripadala Mendyju.

Mendy je v angleški premier league zaslužil 500.000 funtov (600.000 evrov) na mesec. Sodnica Joanne Dunlop je v sodbi ugotovila, da je Mendy "upravičen do izterjave dela, ne pa vsega zahtevanega zneska". Mendy je bil v priporu dve obdobji, kar je predstavljalo približno pet mesecev od 22-mesečnega obdobja, ki ga pokriva njegov zahtevek. Sodnica je sodbi dejala, da je bil Mendy, medtem ko ni bil v priporu, "pripravljen in voljan" delati.

V teh okoliščinah in ob odsotnosti "kakršnega koli določbe v pogodbi, da lahko delodajalec zadrži plačilo, je bil upravičen do plačila", je dodala. Natančen znesek, ki ga bodo izplačali, bo določilo sodišče, če klub in Mendy ne bosta poprej dosegla dogovora.

Klub je Mendyju še naprej izplačeval plačo po njegovi prvi aretaciji novembra 2020. Vendar so pri klubu trdili, da jim ni bilo treba, potem ko je bil obtožen in ga je suspendirala angleška nogometna zveza, kar je pomenilo, da ni mogel opravljati svojih dolžnosti kot igralec.