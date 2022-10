Pogled iz zraka: tako nastaja hrvaški megaprojekt #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rimac Automobili pri Zagrebu gradi nov avtomobilski kampus, ki bo imel skupno površino kar 200 tisoč kvadratnih metrov. Srce novega kampusa, ki bo gostil tudi vse razvojne oddelke te hrvaške družbe pod vodstvom Mateja Rimca, bo nova proizvodna hala. Ta bo imela površino 70 tisoč kvadratnih metrov in bo zaposlovala 2.500 ljudi iz celotne skupine.

Proizvodna hala je za Rimac najnujnejša

Ta del kampusa je dobil jasne gradbene prioritete, saj Rimac prek sestrske družbe Rimac Technology prav tam izdeluje različne sestavne dele avtomobilov za svoje partnerje. Med temi so Porsche, Hyundai, Automobili Pininfarina, Aston Martin, Koenigsegg in drugi.

Gradbena dela pri Zagrebu potekajo zadnjih 14 mesecev. Proizvodno halo bodo končali in odprli v prvi polovici leta 2023. Celoten kampus, ki bo imel tudi prostor za varstvo otrok zaposlenih, sobe VR, prostore za predstavitve "skrivnih" projektov in celo čisto pravo testno stezo z drift ovinkom, bo končan čez dve leti. Pri Rimcu obljubljajo, da ne bo obdan z varovalno ograjo in da bo dostopen za javnost.

Foto: Rimac Automobili

