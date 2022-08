Prevzem v Zagrebu: znan prvi kupec hrvaškega superšportnika

Rosberg je rimca naročil že leta 2019. Foto: Bugatti Rimac Hrvaški Rimac Bugatti (nekoč Rimac Automobili) je nedavno registriral prvo električno superšportno nevero in z njo tudi odprl novi pelješki most. Zdaj pa so Hrvati prvo nevero – izdelali jih bodo 150, vsaka stane več kot dva milijona evrov – predali tudi prvemu kupcu.

To je postal Nico Rosberg, ki prevzem videa in prvo vozno izkušnjo ujel v več videov. Rosberg je seveda nemški dirkač, sin Kekeja Rosberga, svetovni prvak leta 2016 in voznik, ki je skupno v karavani formule ena preživel 13 let. Rosberg je zadnja leta aktiven poslovnež na področju obnovljivih energij in vlagatelj v različna zagonska podjetja s tega področja. Kot je priznal v videu, mu je žal, da se pred leti ni odločil za vlaganje v Rimčevo podjetje – to je danes vredno dve milijardi dolarjev. Je pa Rosberg že leta 2019 naročil nevero (takrat še pod konceptnim imenom) in tako tudi kot prvi dobil avtomobil.

Video – prevzem in prvi vtis Nica Rosberga

Prvič v svojem novem avtomobilu. Foto: Bugatti Rimac

Foto: Bugatti Rimac

Rimac nevera je danes najhitrejši serijski avtomobil. Poganjajo jo štirje elektromotorji s sistemsko močjo 1.427 kilovatov (1.940 "konjev"), energijo pa hrani v bateriji z zmogljivostjo 120 kilovatnih ur. Superšportnik z dolžino 4,7 metra ima maso 2,1 tone. Do 100 kilometrov na uro zmore hitreje kot v dveh sekundah, celo z ničle do 200 kilometrov na uro potrebuje le nekaj več kot pet sekund.

Kot je razvidno iz Rosbergovega videa, so pri Rimcu veliko pozornosti namenili podrobnostim. Tako so v notranjost vgradili kamere, ki lahko voznika snemajo med vožnjo po dirkališčih, nevera ima poseben način vožnje "drift mode", prav tako bo v prihodnje znala po dirkališčih voziti tudi samodejno in lastniku pokazala pravo linijo ter način vožnje.

Vsako nevero izdelujejo pet tednov

Zdaj ko je Rimac začel sicer še vedno maloserijsko proizvodnjo tega električnega superšportnika, so prvo avtomobilsko tovarno vendarle dobili tudi Hrvati. V primeru predhodnika concept one so pri Rimcu namreč izdelali le deset avtomobilov.

Pri neveri je vse drugače; razvijali so jo pet let, izdelali 18 prototipov in opravili 45 "crash" testov. Proizvodnja je omejena na 150 vozil, letno jih bodo izdelali 50. Vsakega med njimi izdelujejo pet tednov.