Hrvat sredi kultnega Goodwooda postavil nov rekord #video

Foto: Rimac Automobili Rimac Automobili so z nevero dosegli še en mejnik, tokrat na svetem gralu britanskega avtomobilizma v Goodwoodu. Na tradicionalnem festivalu je bila nevera del skupine superšportnih avtomobilov in dirkalnikov, ki so poskušali 1,89 kilometra dolg vzpon opraviti kar najhitreje.

Za volanom nevere je bil Miroslav Zrnčević, glavni testni voznik v podjetju Mateja Rimca. Nevero je do ciljne črte pripeljal v času 49,32 sekunde.

Nekateri "maloserijski" avtomobili tudi hitrejši

To je nov rekord za serijske električne avtomobile, pri tem pa je prav beseda “serijska” - Rimac bo izdelal do 150 primerkov nevere - ključna. Nekateri električni avtomobili so progo v Goodwoodu že prevozili hitreje. Volkswagnov ID.R v 41,18 sekunde, nio EP9 - omejen le na šest izdelanih primerkov za dirkališča - pa v času 44,32 sekunde.

Absolutni rekord je lani postavil mcmutry speirling - 39,08 sekunde, ta konec tedna je bil najhitrejši mclaren soluts GT s časom 45,43 sekunde.

Rimac nevera ima spredaj in zadaj po dva elektromotorja, ki skupno dosežejo moč več kot 1.900 “konjev”. Kapaciteta baterije je 120 kilovatnih ur. Celotni vektorski nadzor nad pogonom in izkoristek električne energije je delo Rimčeve ekipe in predstavlja enega njihovih ključnih produktov.

