0-400 km/h: Hrvati imajo nov svetovni rekord #video

Foto: Rimac Automobili V Nemčiji so pri Rimac Automobili testirali nevero, ki je bila obuta v serijske Michelinove pnevmatike cup 2 R, steze niso posebej pripravljali, za verifikacijo rezultatov pa sta skrbela dva sistema. Hrvati so uspeli doseči vrsto najboljših dosežkov.

Med najbolj vpadljivimi je pospeševanje do 400 kilometrov na uro, kakršnega so sposobni le redki serijski avtomobili. Neveri je to uspelo v 29,93 sekunde, kar je 1,5 sekunde hitreje od prejšnjega rekorda koenigsegg regere. Ta avtomobil seveda niso poganjali štirje elektromotorji, temveč tudi petlitrski motor V8 in dodatni trije elektromotorji.

Do 100 kilometrov na uro v 1,7 sekunde

Za primerjavo - nevera je do 400 kilometrov na uro in do popolnega zaustavljanja prevozila prej kot je nekoč mclarnu F1 uspelo do 350 kilometrov na uro z zaustavljanjem. Neveri je poizkus 0-400-0 kilometrov na uro uspel v 29,94 sekunde.

In še nekaj rekordnih dosežkov nevere: do 100 kilometrov na uro je pospešila v 1,74 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v 4,42 sekunde. Tudi pospešek od 200 do 300 kilometrov na uro znaša komaj 4,81 sekunde. Pri hitrosti 100 kilometrov na uro se avtomobil popolnoma zaustavi v dobrih 29 metrih.

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili