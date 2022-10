Avstrijec, ki je lani v Zagrebu ubil svoje tri otroke, si je v zaporu vzel življenje

Avstrijski državljan Harald Kopitz, moški, ki je lani septembra v Zagrebu ubil svoje tri otroke, štiriletnega dečka in sedemletna dvojčka, fantka in deklico, je danes okoli 17. ure v zaporu v Lepoglavi naredil samomor, poroča Jutarnji.hr. Nemudoma so poklicali reševalce, a je Kopitz v reševalnem vozilu umrl.

Kot so še zapisali, je, ko so ga našli, imel poškodovane roke in noge. Ministrstvo za pravosodje bo jutri v zavod za prestajanje kazni zapora Lepoglava poslalo izredno inšpekcijo, da bi ugotovili vse okoliščine, v katerih je Kopitz storil samomor. Neuradno so na Jutranjem.hr izvedeli, da je sam zaprosil za premestitev iz zapora na Svetošimunskem v Lepoglavi, kjer je bil v samici pod 24-urnim nadzorom.

"Ubil se bom ob prvi priložnosti, čim prej," je rekel. Čeprav za zdaj ni podatkov, da bi pustil kakršenkoli pisni zapis o svoji nameri samomora, ga je, kot poroča Jutarnji.hr, večkrat napovedal.

Na pravosodnem ministrstvu pravijo, da se ugotavljajo vse okoliščine dogodka. Pravijo še, da so o primeru obvestili vse pristojne organe.

Otroke je zadušil, tudi sam si je poskušal vzeti življenje

Spomnimo, septembra lani je hrvaško glavno mesto pretresel umor treh otrok, ki ga je zagrešil njihov oče, Avstrijec s prebivališčem v Zagrebu.

V stanovanju v zagrebškem naselju Mlinovi je policija našla tri otroke, ti so umrli zaradi zadušitve, in njihovega očeta, ki si je poskušal vzeti življenje, poročajo hrvaški mediji.

Storilca grozljivega zločina so identificirali kot Haralda Kopitza, avstrijskega državljana z Dunaja, ki je živel v Zagrebu. Na Hrvaškem naj bi imel več podjetij, ukvarjal se je predvsem s finančništvom, v svoji karieri pa je kot svetovalec delal tudi za več velikih avstrijskih in mednarodnih podjetij.

Šestinpetdesetletni Kopitz je pred dejanjem na Facebooku svojim prijateljem in znancem sporočil: "Zbogom vsem. Zapuščam vas, ker ne zmorem več." Dodal je, da ga je zapustila partnerica in da je ostal brez denarja ter da mu je hrbet obrnila večina prijateljev. Omenil je tudi nekdanjo ženo, s katero je imel tri otroke, sedemletna dvojčka, deklico in dečka, ter štiriletnega sina.

Zapis na Facebooku je vznemiril več njegovih prijateljev, ti so o tem obvestili policijo. Policisti so v njegovem stanovanju našli mrtve otroke in Kopitza, moški si je poskušal vzeti življenje s strupom. Reševalci so ga nato prepeljali v bolnišnico, kjer so ga zdravili na oddelku intenzivne nege.

Zoper njega so opravili tudi izvedenstvo, to je pokazalo, da je bil ob dejanju prišteven. Za tri umore mu je grozilo 50 let zapora.