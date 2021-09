Avstrijski morilec spregovoril o motivu za umor svojih treh otrok

Na Hrvaškem so še vedno pretreseni zaradi grozovitega umora treh mladoletnih otrok, ki ga je v noči s petka na soboto v Zagrebu zagrešil 56-letni Avstrijec Harald Kopitz. Včeraj so morilca iz bolnišnice Sestre usmiljenke odvedli v psihiatrično bolnišnico Vrapče, kjer je spregovoril o motivih za storjen zločin. Otroke je ubil, ker ni želel umreti sam.

V psihiatrični bolnišnici so ugotovili, da nadaljnja hospitalizacija Haralda Kopitza, morilca svojih otrok, ni potrebna, zato so ga odpustili in odpeljali na policijo. V bolnišnici pa je spregovoril o motivih za umor, so poročali hrvaški mediji.

Znano je, da je Kopitz po umoru otrok skušal storiti samomor. V njegovem stanovanju so našli pet škatel različnih vrst tablet, popil naj bi jih več kot sto. Povedal je, da mu je težko in žal, da je še vedno živ. Dodal je, da je že dlje časa brez službe, in tudi, da so mu pri iskanju dela pomagali prijatelji, poleg tega pa bi se moral iz stanovanja, kjer je živel, izseliti. To so bili po njegovih besedah motivi za zločin, hkrati pa je še dejal, da si po smrti ni želel ostati sam, zato je prej ubil še svoje tri otroke.

Tragedijo je napovedal tudi na Facebooku, kot motiv za dejanje je takrat navedel slabe odnose z nekdanjo soprogo, ki naj bi bila kriva tudi za razhod s trenutno partnerko.

Harald Kopitz wrote this post on LinkedIn and Instagram yesterday, AFTER he murdered his 3 small children by allegedly poisoning and strangling them, in his Zagreb, Croatia home. pic.twitter.com/AOaMJxOoIg — NoWonderland True Crime (@NoWonderland__) September 26, 2021

V bolnišnici je Kopitz med drugim potrdil, da je otroke najprej zastrupil, a ker so se prebudili, jih je še zadušil. Kljub priznanju preiskovalci opravljajo še dodatne toksikološke preglede.

Če bi imel možnost, bi ponovno skušal storiti samomor, je psihiatrom še povedal Kopitz. Opisal se je kot čustveno, a tudi grobo osebo in dodal, da se je zadnje tri mesece počutil obupanega, osamljenega, bil je depresiven in v brezizhodnem položaju.

Bil je drugačen oče

Bližnja soseda je za Jutarnji list povedala, da je Kopitz veliko časa preživel na balkonu, kjer je neprestano kadil. Dejala je, da je bil drugačen oče, da je z otroki v park in na sprehod odhajal v obleki ter kravati, nato pa jih je okregal, če so ga umazali. Kljub temu so dajali vtis, je še dejala soseda, da se dobro razumejo.