V stanovanju v zagrebškem naselju Mlinovi je policija ponoči našla tri otroke, ki so umrli zaradi zadušitve, in njihovega očeta, ki si je skušal vzeti življenje, poročajo hrvaški mediji.

Storilca grozljivega zločina so identificirali kot Haralda Kopitza, avstrijskega državljana z Dunaja, ki je živel v Zagrebu. Na Hrvaškem naj bi imel več podjetij, ukvarjal se je predvsem s finančništvom, v svoji karieri pa je kot svetovalec delal tudi za več velikih avstrijskih in mednarodnih podjetij, poroča spletni portal Index.hr.

Foto: Facebook/Harald Kopitz

56-letni Kopitz je okoli polnoči v zapisu na Facebooku svojim prijateljem in znancem sporočil: "Zbogom vsem. Zapuščam vas, ker ne zmorem več." Dodal je, da ga je zapustila partnerka in da je ostal brez denarja ter da mu je hrbet obrnila večina prijateljev. Omenil je tudi nekdanjo ženo, s katero je imel tri otroke, sedemletna dvojčka, deklico in dečka, ter štiriletnega sina.

Zapis na Facebooku je vznemiril več njegovih prijateljev, ki so o tem obvestili policijo. Policisti so nato v njegovem stanovanju našli mrtve otroke in Kopitza, ki si je po poročanju Index.hr skušal vzeti življenje s strupom. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico, kjer ga zdravijo na oddelku intenzivne nege.

Telefonske številke, na katere se lahko obrnete v duševni stiski



01 520 99 00 - Klic v duševni stiski (med 19. in 7. uro)



116 123 - Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (24 ur na dan, klici so brezplačni)



080 11 55 - SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja (vsak delovnik med 12. in 22. uro; sobota, nedelja in prazniki med 18. in 22. uro; klici so brezplačni)



16 111 - TOM – telefon za otroke in mladostnike (med 12. do 20. uro, klici so brezplačni)