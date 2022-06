V Celju prijeli moškega, ki je streljal v bližini šole

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti so sporočili, da so izsledili moškega, ki je prejšnjo sredo streljal na Kosovelovi ulici v Celju.

Prejšnjo sredo je neznani moški na Kosovelovi ulici v Celju, v bližini srednje šole, v zrak izstrelil par nabojev in pobegnil s kraja dogodka.

Včeraj so moškega, 23-letnega tujega državljana, ki prebiva v Celju, izsledili, mu odvzeli prostost in zasegli imitacijo pištole. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih so 23-letnika izpustili na prostost.

Sporočili so, da nadaljujejo zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti. Po vseh zbranih obvestilih bodo z dejanjem seznanili Okrožno državno tožilstvo v Celju. Hkrati bodo upravni enoti predlagali, da se tujcu razveljavi dovoljenje za prebivanje, saj obstajajo resni razlogi za sum, da ne bo spoštoval pravnega reda Republike Slovenije in bo še naprej izvrševal kazniva dejanja oziroma prekrške.