Drama v Zadru: Slovenec streljal proti policistom

Zadrska policija je danes zjutraj po celonočnih pogajanjih aretirala 44-letnega slovenskega državljana, ki je oborožen sedel pred bencinsko črpalko v pristanišču Gaženica in celo streljal proti policistom, poroča hrvaški časnik Večernji list. S policije so sporočili, da je bil v streljanju lažje ranjen en policist, dogodek pa še preiskujejo.

"Po dozdajšnjih informacijah je slovenski državljan potoval proti Črni gori, se ustavil na bencinski črpalki in začel kupovati različne stvari. V nekem trenutku je izvlekel karabin in težko lovsko orožje, se usedel pred bencinsko črpalko in tako sedel daljši čas," je za Večernji list povedal neimenovani vir z zadrske policije.

Moškega je opazila policistka, ki je šla mimo bencinske črpalke, in ga vprašala, kaj počne. Pri tem naj bi moški vulgarno v angleščini zavpil "Fuck police" in začel streljati proti morju, še poročajo hrvaški mediji. Nato se je po besedah vira z zadrske policije "začela prava drama, saj je streljal več kot desetkrat, nekajkrat tudi proti policiji".

Predal se je po osmih urah pogajanj

Policiji iz Zadra so na pomoč priskočile posebne policijske enote iz Splita in Lučkega, ki so bile tudi v stiku s slovensko policijo. Strelec se je policiji predal po osmih urah pogajanj. Po aretaciji so ga odpeljali v bolnišnico, nato ga bodo privedli na policijsko postajo.