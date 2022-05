Jason Momoa je v tem filmu prvič streljal s pištolo

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22.30 ogledali akcijski triler Metek v Glavo (Bullet to the Head). V glavni vlogi bo poleg Sylvestra Stallona nastopil tudi Jason Momoa, ki je v enem izmed intervjujev spregovoril, kako je bilo sodelovati z legendarnim Rockyjem, razkril pa tudi, da je v tem filmu prvič streljal s pištolo.

V filmu Metek v glavo (Bullet to the Head), ki ga je režiral Walter Hill, igralec Jason Momoa nastopa v vlogi plačanca, ki resnično uživa v ubijanju. Jason je svoj lik opisal: "Je zlobna in sadistična baraba, ki res uživa v streljanju ljudi v glavo." Vloga je od igralca zahtevala, kar nekaj truda, vseeno pa je priprave nanjo opisal kot zabavne, saj je je imel priložnost storiti nekaj, česar običajni ljudje navadno nimajo možnosti izkusiti.

"Poslali so me na usposabljanje za ameriško specialno policijsko enoto, kjer sem se naučil streljati s pištolo. Pred snemanjem tega filma je namreč v svojem življenju nisem uporabil nikoli poprej, zato sprva nisem bil najbolj vešč pri rokovanju z njo. Vesel sem, da sem se naučil nekaj, česar se, če ne bi bil igralec, gotovo ne bi," je pojasnil.

Jason Momoa in Sylvester Stallone med prizorom v filmu Krogla v glavo (Bullet to the Head). Foto: IMDb

Igralec je nato razkril, da se je za sodelovanje v filmu Metek v glavo (Bullet to the Head) odločil, ker ne gre za klasično akcijo, kjer je gledalec priča samo nesmiselnim prizorom boja oziroma streljanja: "Karakterji so namreč dobro dodelani, kar se kaže preko celotnega filma. Kapo dol režiserju za to!" Jason je priznal, da ga je režiser v vseh pogledih navdušil tudi na snemanju, saj je nenehno sodeloval z igralci, jih poslušal in upošteval njihove predloge ter tako določene scene popravljal in prilagajal kar vmes.

Ni pa ga navdušil samo režiser, ampak tudi soigralec Sylvester Stallone. "Neverjeten je. Čudil sem se, kako lahko pri taki starosti izgleda tako dobro. Priznam pa, da je bil on še en razlog, da sem si želel sodelovati pri tem projektu. Bilo mi je v čast, ker ga resnično spoštujem. Tako zaradi njegovega dela kot tudi zaradi tega, kako je med tem zrastel kot človek in uspel, četudi je začel z ničle. Fenomenalen človek je," je iskreno dejal Jason Momoa.

