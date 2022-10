Vročica v karibskih spalnicah ne popušča

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko gledate od ponedeljka do srede ob 22. uri, so se štirje zakonski pari odpravili na medene tedne na Karibe. Že prvo noč na Antigui sta med rjuhe skočila Amber in Matt, hitro za njima pa je postalo vroče tudi v postelji Elizabeth in Jamieja.