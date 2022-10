Nevesta o prvem skoku med rjuhe: Upam, da je užival, ker jaz nedvomno sem

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 22.00 spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. V njem sodelujejo štirje pari, ki so usodni da dahnili popolnemu neznancu. Drugi dan zakona so se že odpravili na medene tedne na Antiguo, kjer pa je eden od parov prvo noč že ovekovečil svoj zakon s skokom med rjuhe.

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA so se zakonci po poroki s svojimi partnerji odpravili na medene tedne, ki jih bodo preživeli na karibskem otočju Antigua. Na lokaciji so že prvi večer izkusili karibsko romantiko, ki pa je pospešila pot do nadgradnje odnosa za Amber in Matta.

Foto: Printscreen

Amber je razkrila: "Prejšnji večer je ena stvar vodila k drugi in tako sva z Mattom ovekovečila najin zakon. To se mi je zdela pravilna odločitev, upam samo, da je Matt užival, ker jaz nedvomno sem." Njen mož pa je o prvi skupni noči dejal: "Mislim, da je bilo romantično. Sva tukaj na Antigui, kjer je romantično. Intimen sem bil s svojo ženo, kar se je zgodilo povsem naravno in točno tako, kot sem si želel, da bi se zgodilo že od samega začetka. Mislim, da je bilo popolno."

Na drugi strani sta Deonna in Greg še vedno v fazi držanja za roke, Iris pa bi rada svojega moža Keitha zelo dobro spoznala, preden z njim izgubi nedolžnost. Na drugi strani pa sta se Jamie in Elizabeth srečala z drugačno težavo. Elizabeth je namreč razkrila: "Dobila sem menstruacijo, zato na žalost še nisem mogla biti intimna z mojim možem."

Kaj se bo parom dogajalo v prihodnjih dneh? Se bodo zbližali ali bodo sledili prvi prepiri? Ne zamudite naslednje epizode šova Poroka na prvi pogled: ZDA, ki bo postregla z vsemi odgovori.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22.00. Pred tem pa si lahko ogledate še oddajo Exatlon, ki se začenja ob 20.00! Še več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.