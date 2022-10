Na slavju po poroki je ženina iz zadrege rešila kar nova tašča

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki si ga lahko na Planetu ogledate od ponedeljka do srede ob 22. uri, lahko spremljate osem novih kandidatov, ki so se podali na pot iskanja večne ljubezni. Eden od novopečenih ženinov, ki na poroko ni povabil staršev, se je takoj po poroki znašel v nerodnem položaju, iz katerega ga je rešila kar nova tašča.

V ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: ZDA sta si usodni da dahnila tudi Amber in Matthew. Po prvem snidenju pred oltarjem sta bila nad izbiro strokovnjakov oba izjemno navdušena.

Ženinu je bilo všeč, kako lepa in neposredna je njegova nova nevesta, kot nekdanji profesionalni košarkar pa je bil najbolj vesel, ko je videl, da se bo z njo lahko pogovarjal tudi o tem. "Boljše žene si ne bi mogel želeti," je priznal.

Prav tako je bila nad svojim novim življenjskim sopotnikom očarana nevesta. "Kako je lep," je ponavljala, ob tem pa poudarjala: "Neprestano bi ga lahko poljubljala."

Med zakoncema so preskakovale ljubezenske iskre. Foto: Red Arrow Studios

Ženin na svojo poroko ni povabil staršev, saj sta se dve leti pred šovom ločila, v tem času pa so se odtujili. Odločil se je, da bo na poroko prišel sam. To ga je na slavju po obredu spravilo v neroden položaj, saj ni mogel odplesati tradicionalnega plesa matere in sina. Tako se je znašel v veliki zadregi, kar je tudi sam priznal: "To je bil težek trenutek zame, saj bi moral to izkušnjo deliti z mamo."

Iz nerodnega položaja ga je rešila kar nova tašča, saj ga je povabila na plesišče in z njim zaplesala namesto njegove mame. S to potezo je presenetila oba mladoporočenca. Matt je priznal, da mu to veliko pomeni in da je svoji novi tašči izjemno hvaležen, navdušenja pa ni mogla skriti niti Amber, ki je dejala: "Nepopisno vesela sem, da je to storila, saj je Matt to potreboval. Komaj zadržujem solze."

