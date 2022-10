Začenja se šov Poroka na prvi pogled: ZDA, vanj pa prvič vstopa tudi devica

Nocoj si boste na Planetu lahko ob 22. uri ogledali prvo epizodo ameriške različice ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, v katerega tokrat vstopa osem kandidatov. Kdo so in zakaj so se odločili za sodelovanje v šovu, pa vam razkrivamo v nadaljevanju.

Na Planet nocoj prihaja prvi del ameriške različice ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. Vanj bo vstopilo osem samskih, ki bodo s pomočjo strokovnjakov sestavljali štiri nove pare, ki jih boste lahko spremljali med razcvetom njihove ljubezenske zgodbe. Kdo so kandidati, se verjetno sprašujete.

Gregory Okotie je star 32 let in je odraščal v Fort Washingtonu, v tesno povezanem enostarševskem gospodinjstvu s starejšo sestro. Pripravljen je najti partnerja po letih potovanj, propadlih zvez in neskončnega iskanja sorodne duše. Ima tesen odnos z Bogom ter se zelo zanima za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, dokazana stopnja uspešnosti MAFS pa mu daje optimizem, da mu bo v tej oddaji uspelo najti pravo osebo.

Gregory Okotie Foto: Red Arrow Studios

Deonna McNeill je stara 30 let, njeni starši pa so še vedno srečno poročeni. Ima sestro in uspešno kariero, veliko potuje, je lastnica nepremičnine, ima odlične prijatelje in družino, zdaj pa potrebuje le še pravega partnerja.

Deonna McNeill Foto: Red Arrow Studios

Matthew Gwynne je star 32 let, odraščal je v ljubečem domu, njegova starša pa sta se šele pred kratkim ločila. Je mednarodni košarkar, zaradi česar je od doma odsoten po več mesecev na leto, kar je vplivalo na njegove odnose v preteklosti, vendar upa, da mu bo šov pomagal najti pravo izbranko.

Matthew Gwynne Foto: Red Arrow Studios

27-letna Amber Bowles je odraščala z enojajčno sestro dvojčico in očetom. Njena mama je razkrila, da je lezbijka, ko je imela Amber štiri leta, in se preselila v Massachusetts, da bi tam našla odobravanje v družbi. V opisu Amber je navedeno, da je inteligentna, vodljiva in celo malce predrzna ter hkrati brezupen romantik. Za ljubezensko življenje si želi, da bi se njen televizijski film, v katerega se je podala, končal srečno.

Amber Bowles Foto: Red Arrow Studios

Elizabeth Bice je stara 29 let in tudi zakon njenih staršev traja toliko časa. Zadnji dve leti se je osredotočala na osebni razvoj in rast. Meni, da ji bo njena svobodomiselna narava pomagala, da se bo prepustila toku.

Elizabeth Bice Foto: Red Arrow Studios

Jamie Thompson je star 35 let in prihaja iz zelo tesno povezane družine. Razočaran je nad današnjimi zmenki in meni, da bo manj tradicionalna metoda iskanja partnerja morda delovala. Navdušen je nad raziskovanjem sveta, vendar se je odločil, da ne bo zaprosil za potni list, dokler ne bo našel nekoga, s katerim bi lahko potoval.

Jamie Thompson Foto: Red Arrow Studios

Keith Manley je star 27 let. Njegova starša sta poročena 30 let in Keith meni, da ločitev po poroki ne pride v poštev. Takoj želi imeti otroke, Jay Z in Beyonce pa sta njegov zgled. Upa, da bo imel s svojo izbranko podoben odnos.

Keith Manley Foto: Red Arrow Studios

Iris Caldwell je stara 27 let in je edinka. Njena starša sta se ločila, ko je bila stara tri leta. Je prva devica, ki vstopa v ameriško različico ljubezenskega eksperimenta, čaka pa na poroko z enakovrednim, spodbujajočim partnerjem. V oddaji želi sodelovati, ker običajno v odnos vloži preveč, zdaj pa si želi, da bi nekdo enako pozornosti namenil njej.

Iris Caldwell Foto: Red Arrow Studios

Vsi kandidati bodo v nocojšnji epizodi svojim najbližjim povedali, da se bodo poročili z neznancem. Kako bodo to izpeljali in kaj bodo njihovi najbližji rekli na to? Vse to in še več izveste z ogledom prve epizode Poroke na prvi pogled: ZDA že nocoj na Planetu.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri. Pred tem si vsak dan lahko ogledate še oddajo Exatlon, ki se začenja ob 20. uri. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.