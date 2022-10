Zlati žogi v madridski Real in Barcelono #video

Posebna ekipa športnega medija L'Équipe, ki že pet let organizira in skrbi za izvedbo slovesnosti, je sinoči v Parizu že 66. podelila prestižno nagrado zlata žoga – Ballon D'or.

Večjih presenečenj glede na ugibanja pri zmagovalcih ni bilo. Najbolj veseli so bili pri madridskem Realu in pri Barceloni. Sicer pa so sinoči podelili poleg zlate žoge za moške in ženske še pet nagrad. V Jutru na Planetu smo gostili Tomaža Cudra, ki je sinoči več kot dve uri in pol spremljal in komentiral ta slavnostni nogometni večer.

Lani je nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1956, prejel Leo Messi, Argentinca pa letos sploh ni bilo v finalnem izboru. V primerjavi z lanskim izborom je bila sprememba ta, da letos niso upoštevali nastopov nogometašev v celotnem koledarskem letu, ampak je šlo za sezono 2021/22.

Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo sta bila skorajda nepremagljiva pri osvajanju te nagrade v zadnjih letih. Osvojila sta 12 od zadnjih 13 zlatih žog, leta 2018 se je med njiju "vrinil" in zmagal Hrvat Luka Modrić iz Reala. Na finalnem seznamu je bilo 30 nogometašev, v vlogi prvega favorita pa je bil član Reala Karim Benzema, ki je nagrado tudi dobil. Izročil mu jo je njegov rojak Zinedine Zidane, slavnostna podelitev je potekala v Theatre du Chatelet v Parizu.

Karim Benzema, zmagovalec izbora Zlata žoga 2022: "Bilo je težko obdobje, ko me ni bilo v francoski ekipi, a nikoli nisem nehal trdo delati ali obupal. Res sem ponosen na svojo pot. Ni bilo lahko, bilo je težko. Vesel sem, da sem danes prvič tukaj, zadovoljen sem s svojim delom in želim nadaljevati. Veliko ljudem se moram zahvaliti. Imel sem kar dve ogromni motivaciji, dva velika vzornika v svojem življenju – Zidana in Ronalda."

Podelili so tudi zlato žogo v ženski konkurenci, v kateri je bilo 20 finalistk. Dobila jo je 28-letna članica Barcelone, Španka Alexia Putellas. Tudi ona je bila zelo čustvena, imela je namreč veliko razlogov za iskreno solzne oči.

"Vesela in zadovoljna sem. Resnica je, da mi je pred enim letom prvič uspelo osvojiti to nagrado. To me je spodbudilo, da sem želela biti še boljša. Brez mojih soigralk to ne bi bilo mogoče. Nocoj jih je nekaj tu prisotnih. Privilegij je igrati za Barcelono. Upam, da se kmalu vrnem na igrišče," pa je dejala Alexia Putellas.

