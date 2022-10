Jan Klobasa po nastopu sotekmovalca izgubil živce #video

V Exatlonu smo si včeraj ogledali tekmo za vilo, na kateri so prvič v osmih tednih slavili člani ekipe Jadran. Na drugi strani triglavani niso imeli svojega dne in opaziti je bilo kar nekaj živčnosti, posebej pri Janu Klobasi.

Kar osem tednov so morali jadranci čakati, da so lahko končno prestopili prag vile in se na lastne oči prepričali o udobju, ki ga ta ponuja. Zmago na poligonu Tobogan, ki se ga gledalci spomnijo s tekme z Mehiko, so si krvavo prislužili, medtem ko je bilo pri Triglavu zaradi izenačene tekme in strahu pred izgubo ugodnosti iz vile čutiti kar precej napetosti.

Najbolj je izstopal Jan Klobasa, ki ob porazu Angela proti Marku ni mogel ostati tiho in mu je namenil nekaj krepkih. Zmotilo ga je to, da se Primorec ni držal dogovora ekipe pred tekmo.

"Angel, ves čas govorimo, da poberi čim več stvari, ko si tam. Za sabo si imel peščeno vrečo, pa si tekel po palico," je Jan dejal s povišanim tonom. Čeprav se mu je Angel opravičil, Jan njegovega opravičila ni sprejel.

"Osredotočamo se na tekmo, borimo se, ko komu kaj rečem, pa vsi vse vejo," je vidno razburjen na samem dejal Klari in Lini ter dodal: "Ne more ga najstarejši človek prehiteti. Si ti videla, kako je skočil v vodo? Si ti videla, Klara, kako je Angel skočil v vodo? Tu je skočil noter in tu prišel ven. Na istem mestu, kjer je šel v vodo, je prišel ven," je bil jezen Jan. Več v zgornjem videu.

A Janu so se ostre besede, namenjene sotekmovalcu, hitro maščevale. Pri rezultatu 8:6 za Jadran je namreč tudi sam izgubil dvoboj z istim nasprotnikom, 42-letnim Markom. Po porazu je besno odkorakal mimo sotekmovalcev in svojo jezo poskusil ohladiti v enem izmed bazenov na poligonu.

Nocoj v Exatlonu

Tekmovalci Jadrana in Triglava se bodo nocoj zbrali na poligonu Crossfit. Čaka jih tekma za motivacijo, nagrada pa je takšna, kot si vsi tekmovalci že dolgo močno želijo.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.