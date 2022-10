Kljub zmagi vzdušje v baraki vse bolj napeto #video

V oddaji Exatlon, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, so se tekmovalci Triglava in Jadran srečali na tekmi za motivacijo. Kljub temu, da je ekipa Triglav zmagala in si priborila obisk idiličnih karibskih plaž, vzdušje v ekipi ni najboljše, kar je predvsem posledica bivanja v neudobni baraki.

Ekipa Triglav je preživela prvo noč v baraki. Razen neudobnih postelj se niso pretirano pritoževali, celo Jan je zvozil brez večjih težav ali pa jih uspešno prikriva. Na drugi strani pa so v ekipi Jadran v vili uživali kot filmski zvezdniki. Kmalu nato so se vsi zbrali na poligonu Crossfit. Čakala jih je tekma za motivacijo. Nagrada pa je bilo uživanje na karibski plaži.

Predstava idilične plaže je vsem dala tekmovalni zagon. Obe ekipi sta se, kot smo že vajeni, sprva ogrevali in stopicali točko za točko, vse do rezultata 2:2. Tudi nadaljevanje je bilo izenačeno. Naslednji dve točki sta šli Triglavu in povedli so s 4:2. Potem pa so dva dvoboja slavili modri in dobili smo izenačenje s 4:4.

Triglavani so očitno imeli dovolj porazov za ta teden. Naslednje štiri zmage so šle njim. Ekipa Jadran se je z rezultatom 8:4 za nasprotnike počasi poslavljala od tako želene nagrade. Potem pa so tudi modri nekako zbrali moči. Medtem ko je Triglavu uspelo upleniti eno samo točko, so sami dosegli tri. Z rezultatom 9:7 so znova dobili upanje in v daljavi znova ugledali sipine in palme.

Toda ekipa Triglav je vendarle zmogla premagati pritisk. V zadnjem spopadu sta se srečala Teo in Marko, slavil je prvi, z njim pa seveda vsa rdeča ekipa. Motivacijska nagrada je bila njihova.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Jadranci so se tolažili, da je poraz lažje prenesti v udobni vili. Triglavani pa po vrnitvi v barako kljub zmagi niso bili prav prešerno razpoloženi. Kaže, da jim je baraka vendarle prišla do živega in da je njihov ekipni duh pošteno načet. Več v zgornjem videu.

Na njihovo srečo so se iz neudobne barake lahko vsaj za nekaj ur lahko preselili na idilično karibsko plažo in uživali v vseh vodnih aktivnostih in za trenutek pozabili na naporno tekmovanje

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.