Huda družinska tragedija v Šentjurju: v streljanju umrli dve osebi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 15. uri sta v streljanju na območju Policijske postaje Šentjur pri Celju umrla moški in ženska, so sporočili celjski policisti.

Operativno-komunikacijski center je na kraj poslal več patrulj. Policisti so v stanovanjski hiši našli mrtva moškega in žensko. Po prvih ugotovitvah gre za družinsko tragedijo med partnerjema, kjer je 61-letni moški ustrelil 64-letno partnerko in po dejanju storil samomor.

Ogled kraja je v sodelovanju s policisti opravila ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje. Udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.

Policisti in kriminalisti intenzivno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja umora in storitve samomora. Več podatkov o tragičnem dogodku bo znanih jutri.