Petek, 13., velja za nesrečen dan, v katerem se zgodijo slabe stvari. Verjetno je prepričanje, da ta dan prinaša nesrečo, nastalo v 19. stoletju z združitvijo dveh že uveljavljenih vraževerij – da številka 13 prinaša nesrečo in da petek prav tako prinaša nesrečo. Ta dan je postal zelo strah vzbujajoč tudi zaradi filmske grozljivke Petek trinajsti.

Pet najstrašnejših dogodkov, ki so se zgodili na petek, 13.:

Letos bomo imeli dva petka, 13., prvi je prišel na vrsto že ta mesec, drugi pa bo oktobra. Trinajsti dan v mescu po gregorijanskem koledarju pade na petek vedno vsaj enkrat na leto. V enem letu so lahko največ trije petki, 13. Tako bodo kar trije petki, 13., leta 2026. Še ena zanimivost: 13. dan v mesecu vedno pade na petek, ko prvi dan v mesecu pade na nedeljo.

Številka 13

Čeprav se vraževerja, povezana s petkom, 13., zdijo zelo starodavna, pa imajo v resnici zelo plitve korenine. Kot piše spletna stran za znanost Live Science, se je obsedenost s petkom, 13., pojavila šele v 19. stoletju. Korenine ima v dveh starejših vraževerjih, povezanih s številko 13 in s petkom.

Številka 13 naj bi bila z nesrečo povezana že v nordijski mitologiji – nordijski mit tako pripoveduje o večerji za 12 bogov, na kateri se je 13. gost pojavil nepovabljeno. To je bil prevarantski bog Loki, ki je na večerji ustrelil boga veselja in sreče Balderja. Številka 13 naj bi imela slab sloves tudi pri starih Rimljanih in starih Egipčanih.

Številka 13 ima "smolo", ker sledi številki 12, ki velja za popolnost. Tako je 12 božičnih dni, 12 mesecev in zodiakalnih znamenj, 12 Herkulovih del, 12 bogov Olimpa in 12 izraelskih plemen. Številka 13 je dobila slab sloves tudi zaradi dejstva, da je starodavni Hamurabijev zakonik domnevno izpustil 13. zakon s seznama pravnih pravil. V resnici je pri tem najverjetneje šlo za pisarsko napako in ne za strah pred številko 13.

Vpliv zadnje Kristusove večerje in Klub trinajst

Še zlasti na zahodno oziroma krščansko civilizacijo je zelo vplivalo dejstvo, da je imela zadnja Kristusova večerja 13 udeležencev. 13. naj bi bil prav Judež, ki je izdal Jezusa Kristusa. Verjame se, da je zadnja večerja povzročila dolgotrajno krščansko vraževerje, da je imeti 13 gostov za mizo slabo znamenje – natančneje, da je dvorjenje smrti, piše spletna stran History.

Številka trinajst je dobila zlovešč prizvok tudi zaradi zadnje večerje, na kateri je bilo trinajst udeležencev. To je bila Jezusova zadnja večerja z učenci, preden je bil izdan in križan. Izdal ga je Judež, ki velja za 13. udeleženca večerje. Ta je bila po svetopisemskem izročilu v četrtek, naslednji dan, v petek, pa je bil Jezus križan. Tudi zato je po mnenju nekaterih raziskovalcev zgodovine petek v krščanskem svetu dobil negativen prizvok. Foto: Wikimedia Commons

Zasluge za popularizacijo mita o številki 13 v ameriški javnosti v 19. stoletju pripisujejo tudi stotniku Williamu Fowlerju. Ta je opazil, da je število 13 vtkano skozi njegovo življenje (hodil je na primer v javno šolo št. 13 v New Yorku in se boril v 13 bitkah državljanske vojne). Fowler je ustanovil društvo, imenovano Thirteen Club (sl. Klub trinajst), ki je imel svoj prvi sestanek 13. septembra 1881 (ni bil petek, ampak torek). Gostje so med drugim hodili pod prekrižanimi lestvami do mize s 13 sedeži, okrašene z razsuto soljo, piše Live Science.

Nesrečni petek

Čeprav so petkove negativne asociacije šibkejše, nekateri domnevajo, da imajo tudi korenine v krščanski tradiciji, ker je bil Jezus križan na petek. Britanski leksikograf E. Cobham Brewer je leta 1898 napisal, da naj bi bil tudi petek, ko je Eva dala Adamu usodno jabolko z drevesa spoznanja. Na petek naj bi tudi Kajn ubil svojega brata Abela.

Leta 1907 je borzni špekulant in pisatelj Thomas William Lawson, ki naj bi bil zelo vraževeren, združil pojem nesrečnega petka in nesrečne številke 13 v romanu Petek 13. V njem opisuje brezvestnega borznega posrednika, ki je izkoristil vraževerje za špekulacije na petek, 13. Kot piše Live Science, Lawson morda ni izumil prepričanja o nesrečnem datumu, petku, 13., ga pa je verjetno razširil v javnosti.

Vpliv grozljivke Petek trinajsti

Pravi razcvet pa je strah pred petkom 13. doživel zaradi slovite ameriške grozljivke Petek trinajsti, v kateri s hokejsko masko zakrinkani serijski morilec Jason Voorhees na ta dan mori svoje žrtve. Jason Vorhees je seveda izmišljeni antijunak. Film Petek trinajsti je prišel v kinodvorane leta 1980, sledila pa so številna nadaljevanja. V prvem delu mori Jasonova mama, Jason začne svoj morilski pohod v drugem delu filmske serije, hokejsko masko pa začne nositi v tretjem delu.

Napovednik filma Petek trinajsti iz leta 1980:

Po svoje je širitev strahu pred petkom, 13., iz ZDA po svetu neke vrste amerikanizacija, saj se je razširila po svetu podobno kot praznovanje noči čarovnic (Noč čarovnic je tudi slovita filmska franšiza, tako kot Petek trinajsti). V Italiji, na primer, je tradicionalno za nesrečen dan veljal petek, 17., a ga v zadnjem času izpodriva petek 13.

Bolezenski strah pred petkom, 13.

Pri nekaterih strah pred petkom, 13., dobiva že bolezenske znake. Če je verjeti nekemu ameriškemu inštituta za zdravljenje stresa in fobije iz Severne Karoline, zaradi fobije pred petkom, 13., trpi od 17 do 21 milijonov Američanov. Nekateri naj bi bilo zaradi strahu pred petkom skorajda paralizirani – strah jih je iti na letalo, v službo ali samo vstati iz postelje. Zaradi petka, 13., naj bi ameriško gospodarstvo na dan izgubilo od 800 do 900 milijonov ameriških dolarjev (zaradi številnih bolniških odsotnosti, kupcev, ki se na ta dan izogibajo nakupov, nepodpisovanja pogodb ...).