Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
16. 10. 2025,
16.33

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
strah škoda otok Molat Hrvaška divje svinje

Četrtek, 16. 10. 2025, 16.33

1 minuta

Prebivalci Molata se zvečer skrijejo v hiše. Bojijo se divjih živali.

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
divja svinja | Foto Pixsell

Foto: Pixsell

Potem ko smo pred nekaj dnevi poročali o skupini divjih prašičev, ki je lagodno plavala v morju v bližini Malega Lošinja, pa je danes Slobodna Dalmacija povzela novico hrvaške televizije o strahu pred svinjami, ki se je razširil na otoku Molat. Domačini trdijo, da je divjih svinj več kot prebivalcev in da si zvečer ne upajo več iz hiše.

Divje svinje naj bi po pričevanju domačinov z Molata v zadrskem arhipelagu zavzele otok. Več jih je kot ljudi, trdijo, in ponoči nepovabljeni prihajajo k hišam. Domačini pravijo, da takoj po sončnem zahodu zaradi strahu ne hodijo več ven. 

divja svinja, divje svinje, Hrvaška, Dubrovnik | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Čeprav imajo divje svinje na Molatu domovinsko pravico že dolgo, pa so se v zadnjem času preveč namnožile. Njihova populacija je tako narasla, pravijo domačini, da se niti ne skrivajo več po gozdovih, ampak prihajajo na dvorišča in vrtove ter uničujejo vse pred seboj. 

Črede preprosto prehajajo z enega vrta na drugega, ena od domačink si niti ne upa več imeti odprtih vrtnih vrat. Pravi, da jih opazuje ponoči, kako hodijo naokoli, preskakujejo zidove kot športniki, tekajo naokoli in se kotalijo. Česa vsega ne počnejo, vije roke domačinka Slavka. 

posnetek divjih svinj, Mali Lošinj thumb
Novice Hrvati posneli nenavaden prizor pred Malim Lošinjem #video

Pozimi ima Molat približno 70 stalnih prebivalcev – večinoma starejših – zdaj pa se zdi, da so jih divje svinje številčno prerasle. Hudo je zaradi starejših ljudi, saj ponoči ne zapuščajo hiš, strah jih je tudi, ko se zvečer vrnejo z lova na lignje, luči pa še vedno ni, je še poudaril eden od prebivalcev. 

Kjer gre divja svinja, nič več ne raste, se jezi pričevalec, drugi pa v smehu doda, da v svojem vrtu niti ne potrebuje več motike – bo pa postavil žično ograjo. Prebivalci na pomoč kličejo državo, saj da so postali živali v živalskem vrtu. Čeprav živali na splošno ne napadajo ljudi, pa so nekateri vseeno že iskali pomoč v ambulanti.

divja svinja
Novice Divjih svinj v hrvaški Istri vse več: "Ne bojijo se nikogar, mi pa ne upamo iz hiš"
Novice V hrvaški prestolnici na pohodu divje svinje #video
strah škoda otok Molat Hrvaška divje svinje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.