Prebivalci Molata se zvečer skrijejo v hiše. Bojijo se divjih živali.

Potem ko smo pred nekaj dnevi poročali o skupini divjih prašičev, ki je lagodno plavala v morju v bližini Malega Lošinja, pa je danes Slobodna Dalmacija povzela novico hrvaške televizije o strahu pred svinjami, ki se je razširil na otoku Molat. Domačini trdijo, da je divjih svinj več kot prebivalcev in da si zvečer ne upajo več iz hiše.

Divje svinje naj bi po pričevanju domačinov z Molata v zadrskem arhipelagu zavzele otok. Več jih je kot ljudi, trdijo, in ponoči nepovabljeni prihajajo k hišam. Domačini pravijo, da takoj po sončnem zahodu zaradi strahu ne hodijo več ven.

Foto: Guliverimage Čeprav imajo divje svinje na Molatu domovinsko pravico že dolgo, pa so se v zadnjem času preveč namnožile. Njihova populacija je tako narasla, pravijo domačini, da se niti ne skrivajo več po gozdovih, ampak prihajajo na dvorišča in vrtove ter uničujejo vse pred seboj.

Črede preprosto prehajajo z enega vrta na drugega, ena od domačink si niti ne upa več imeti odprtih vrtnih vrat. Pravi, da jih opazuje ponoči, kako hodijo naokoli, preskakujejo zidove kot športniki, tekajo naokoli in se kotalijo. Česa vsega ne počnejo, vije roke domačinka Slavka.

Pozimi ima Molat približno 70 stalnih prebivalcev – večinoma starejših – zdaj pa se zdi, da so jih divje svinje številčno prerasle. Hudo je zaradi starejših ljudi, saj ponoči ne zapuščajo hiš, strah jih je tudi, ko se zvečer vrnejo z lova na lignje, luči pa še vedno ni, je še poudaril eden od prebivalcev.

Kjer gre divja svinja, nič več ne raste, se jezi pričevalec, drugi pa v smehu doda, da v svojem vrtu niti ne potrebuje več motike – bo pa postavil žično ograjo. Prebivalci na pomoč kličejo državo, saj da so postali živali v živalskem vrtu. Čeprav živali na splošno ne napadajo ljudi, pa so nekateri vseeno že iskali pomoč v ambulanti.