Divjih svinj v hrvaški Istri vse več: "Ne bojijo se nikogar, mi pa ne upamo iz hiš"

V hrvaški Istri število divjih prašičev še naprej narašča, predvsem v naseljih, kjer povzročajo škodo v kmetijstvu in na javnih površinah. So stalna nevarnost v prometu, občani pa se jih bojijo, poroča Dnevnik Nova Tv.

"Nekega večera smo našteli 18 majhnih in od tri do štiri velike, vsi pa so kot mali medvedki. Ne bojijo se ne ljudi ne avtomobilov. Redno prihajajo k hišam," je povedala domačinka Ivanka iz Banjol.

Zvečer jih je strah, ko sprehajajo pse, je še dejala, saj so svinje, ker varujejo mladiče, lahko zelo nevarne. "Nekega jutra jih je bilo pred našo hišo okoli 50," je še povedala Ivanka.

Zaradi izrednega porasta divjih prašičev, ki vse pogosteje obiskujejo naselja, lov nanje že nekaj časa izvajajo tudi izven njihovih lovišč. "Trenutno je poudarek na jugu polotoka. Po krajšem zatišju je število divjih prašičev znova poskočilo, okrepil pa se je tudi nočni lov," še poroča hrvaški medij.

To divjo svinjo so v objektiv ujeli na Cresu oktobra 2022. Foto: Reuters

Ljudje jih hranijo in tako privabljajo

"Ljudje jih hranijo, divjad pa s tem iz naravnih habitatov vabijo v naseljena mesta," je pojasnil Manuel Petrić, inženir gozdarstva in lovstva.

Medulinska komunalna služba se je medtem že okrepila in začela kaznovati tiste, ki divje svinje hranijo. "Če hrano nastavljate v naravi, kar jih privablja, je globa do tristo evrov," je dejal Goran Peruško, načelnik Upravnega oddelka za komunalno gradnjo in vzdrževanje Občine Medulin.

Prometni znak, ki opozarja na nevarnost divjih svinj. Dubrovnik, Hrvaška. Foto: Guliverimage

Če jim hrano ponujamo že, ko je divjad majhna, se na to zlahka navadijo, pa so še opozorili lovci. Naselja imajo potem za svoj dom, zato je izgon skorajda nesmiseln: "Vedno se vračajo."