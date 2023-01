Pet "skritih kotičkov" Hrvaške, ki jih turisti še niso odkrili #video

"Dubrovnik, Hvar in Rovinj so nedvomno lepi, toda Hrvaška ponuja še veliko več," so zapisali v Timesu in dodali, da bodo z uvedbo evra potovanja na Hrvaško še lagodnejša, ker ne bo več treba "preračunavati obskurnih kun".

To so "skriti kotički", ki so jih izpostavili:

Oglejte si še: