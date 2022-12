Mesta, ki turiste ob obisku najbolj razočarajo

Se vam je že kdaj zgodilo, da ste si od kakšnega potovanja obetali ogromno zanimivih izkušenj, na koncu pa ostali precej razočarani? Ta občutek ima celo ime, strokovnjaki mu pravijo pariški sindrom, ker so občutke izjemnega razočaranja nad mestom prvič opazili pri obiskovalcih Pariza, ki so tja prišli s preveč romantičnimi predstavami o tem mestu.

Podjetje Radical Storage je pred kratkim objavilo seznam mest, v katerih turisti najpogosteje občutijo pariški sindrom in so torej razočarani nad tem, kar so tam videli in doživeli. Seznam so sestavili s pomočjo skoraj milijona recenzij na popotniškem portalu TripAdvisor, v raziskavo je bilo vključenih sto najbolj obiskanih mest na svetu. In presenečenje − Pariza ni med desetimi najvišje uvrščenimi mesti.

Med prvimi desetimi mesti, kjer je pariški sindrom najbolj prisoten, ni Pariza. Foto: Unsplash

Neslavni naziv mesta, nad katerim je bilo v preteklem letu razočaranih največ obiskovalcev, je pripadel Orlandu v ameriški zvezni državi Florida. Nad njim je bil razočaran kar vsak peti turist, ki je na TripAdvisorju oddal recenzijo tega mesta, kamor ljudje potujejo predvsem zaradi zabaviščnih parkov Disneyland in Universal. Večina kritik na račun Orlanda je tako letela na visoko vstopnino v teh zabaviščnih parkih in preveliko gnečo.

Drugo na seznamu mest, ki so turiste najbolj razočarala, je indonezijska prestolnica Džakarta, tretje pa je tajsko letovišče Pattaya.

Mesta, nad katerimi so bili turisti najbolj razočarani:

Orlando Foto: Shutterstock

Orlando, ZDA Džakarta, Indonezija Pattaya, Tajska Denpasar, Indonezija Guilin, Kitajska Johannesburg, Južna Afrika Da Nang, Vietnam Ha Long, Vietnam Šenzen, Kitajska Peking, Kitajska

Da ne bi le širili negativnosti, so preverili tudi drugi pol, torej mesta, ki so obiskovalce najbolj prijetno presenetila − ali zato, ker od njih niso veliko pričakovali, ali pa so celo presegla njihova visoka pričakovanja.

Na prvem mestu se je znašla Budimpešta, ki jo je v spletnih recenzijah pohvalilo kar 96 odstotkov obiskovalcev, največ navdušenja pa je glavno mesto Madžarske poželo s svojo arhitekturo. Na drugem mestu seznama prijetnih presenečenj je Bruselj, tretje mesto pa je zasedel Zürich.

Mesta, ki so turiste najbolj prijetno presenetila:

Budimpešta Foto: Unsplash

Budimpešta, Madžarska Bruselj, Belgija Zürich, Švica Dublin, Irska Lima, Peru Lizbona, Portugalska Ciudad de Mexico, Mehika Nica, Francija Auckland, Nova Zelandija Sydney, Avstralija

